( צילום: Yossi Aloni/Flash90 )

שורד השבי יוסף חיים אוחנה חזר היום (ראשון) לביתו בעיר קרית מלאכי שבדרום הארץ. המוני תושבי העיר יצאו לקבל את פניו במרכז העיר.

הוא הגיע ברכב גדול והריע בידיו להמונים החוגגים. בסמוך לרחבת העירייה במרכז העיר הוא ירד מהרכב ונישא על כתפיים כשההמונים מקבלים את פניו בהתרגשות. הוא נחשף מקרוב לציור ענק שלו שצויר, בעודו בשבי, במיקום מרכזי בעיר. בציור נראית דמותו לצד פסוקים וייחולים לשחרורו. "אי אפשר לתאר את זה", תיאר היום אחד מתושבי העיר. "הדמות בציור שהפך לחלק בלתי נפרד מהנוף שלנו נמצאת כעת כאן לידה, בחיים; בריא ושלם. זה אושר". הציוץ של אליזבט צורקוב על ילדי עזה שמעורר סערה: כך הגיבה לחיסול יאיר טוקר | 14:00 קודם לכן, כשיצא מכפר המכביה בדרכו לעיר, אמר למצלמות הטלוויזיה כי "הדבר שמחבר בין כולנו ובגללו אנחנו ככה זה שמע ישראל". הוא הניח את יד ימינו על עיניו וקרא שמע ישראל בהתרגשות, כשלצידו אביו.

( צילום: Yossi Aloni/Flash90 )

( צילום: Yossi Aloni/Flash90 )

"כמה דמיינתי איך יראה כשאחזור לעיר, אני מרגיש כבר את האווירה", הוא אמר בשיחה עם ערוץ I24NEWS. "זה מדהים ואני מתרגש. זה לא מובן מאליו שכולם מגיעים לקדם את פניי. מחכה לראות את הבית, יש המון חפצים שלי שהתגעגעתי אליהם".

אוחנה נחת בסוף השבוע האחרון בנתב"ג, אחרי ביקור קצר בארצות הברית, במסגרתו בין היתר נפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

אחרי ביקורו עם טראמפ הגיע אוחנה לתפילה באוהל ציונו של האדמו"ר מליובאוויטש ברובע קווינס בניו יורק.

הוא הגיע למקום, עם כיפה לבנה גדולה. אוחנה, תושב קרית מלאכי ובעצמו בוגר תלמוד תורה חב"ד בעיר, אמר במקום את "נשמת כל חי" והודה על כל הניסים והנפלאות והברכות שקיבל. הוא אף רשם, בטרם כניסתו לציון, מכתב "פדיון נפש" כמקובל, אותו קרע בתוך הציון. חדי עין הבחינו כי הוא מילא שורות ארוכות, לפחות עשר, בפתק שהכין.

אביו אברהם אוחנה אמר כי בזמן הקרוב ייסע גם הוא במיוחד עם בנו לרבי מליובאוויטש. כך מוסרים מקורביו ל'כיכר השבת'. זאת לאחר שלפני כשנתיים, זמן קצר לאחר החטיפה, הגיע לתפילה בציון ונדר נדר להגיע למקום להודות אחרי השחרור.

( צילום: Yossi Aloni/Flash90 )

( צילום: Yossi Aloni/Flash90 )