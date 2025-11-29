רב סמל ראשון רן גואילי, שנפל במתקפת הפתע של חמאס וגופתו נחטפה לעזה, הוא החטוף הישראלי האחרון שנותר ברצועה - אחרי שכל יתר החטופים הישראלים החיים והחללים שבו. מלבדו נותר בשבי גם סותדיסאק רינתלאק, אזרח תאילנד.

לשכת ראש הממשלה מסרה הערב (מוצאי שבת) כי נתניהו שוחח אתמול עם משפחתו. "ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח אתמול עם משפחתו של החטוף-חלל רס״ל רני גואילי ז״ל, לוחם היס״מ גיבור החיל שנפל בקרב על הגנת קיבוץ עלומים ונחטף לרצועת עזה ב-7 באוקטובר 2023.

"רני הוא החטוף-חלל הישראלי היחיד שמוחזק עדיין בידי ארגוני הטרור בעזה. ראש הממשלה מסר להוריו טליק ואיציק פרטים על המאמצים שמבצעת ישראל להשבתו ועל נחישותו להביאו לקבר ישראל".

עוד נמסר: "ראש הממשלה הביע את הערכתו העמוקה למשפחת גואילי על עמידתה הממלכתית, הערכית והגאה ואמר כי גבורתו ונפילתו של רני בקרב מעלים בו, ברעייתו ובעם ישראל כולו כאב, השתאות וגאווה אין קץ.

"משפחת גואילי מסרה את הערכתה לצה״ל, לכוחות הביטחון, למערך השו״נ ולראש הממשלה על הנחישות להשבת כל החטופים והביעו תקווה כי רני בנם יושב במהרה".

בלשכה ציינו כי "מאוחר יותר, שוחח ראש הממשלה עם שגריר תאילנד בישראל, בוניאריט וויצ׳יאנפאן ועדכן אותו במאמצים להשבתו של החטוף-חלל סותדיסאק רינתלאק ז״ל, אזרח תאילנד המוחזק אף הוא בידי ארגוני הטרור בעזה.

"ראש הממשלה מסר כי ממשלת ישראל, מערך השו״נ וכוחות הביטחון עושים מאמצים רבים להשבתו וכי תימשך תמיד תמיכת מדינת ישראל במשפחות החטופים והשבים אזרחי תאילנד.

"במהלך השיחות, שהתקיימו בהשתתפות מתאם השו״ן, תא״ל (במיל׳) גל הירש, ראש הממשלה שב והדגיש כי מדינת ישראל מחויבת להחזיר את כל החטופים, עד האחרון שבהם".