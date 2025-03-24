ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לסרטון שפרסם חמאס, בו התקבל אות חיים מאלקנה בוחבוט ויוסף חיים אוחנה - שני חטופים השוהים 535 ימים בשבי בעזה | "קשה לצפות בזה. אני רואה אותם, והלב שלי יוצא אליהם ועל משפחותיהם", אמר נתניהו | שורד השבי אוהד בן עמי ששהה עמם בשבי הגיב גם הוא לסרטון: "ברגעים אלה מקשים להם את תנאי השבי" (חדשות)
משפחותיהם של אלקנה בוחבוט ויוסף חיים אוחנה, שנחטפו ממסיבת הנובה ונמצאים בשבי החמאס האכזרי בעזה 535 ימים - אישרו את פרסום הסרטון שארגון הטרור חמאס פרסם, בו נראים אלקנה ויוסף חיים | "למה כולם סותמים את הפה? למה? פתחו את הפה, תדברו" (חדשות)