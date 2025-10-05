רגע לפני חג הסוכות תשפ"ו: אברהם אוחנה, אביו של החטוף יוסף חיים אוחנה, שעדיין נמצא בשבי בעזה, חושף את הברכה של בנו על ארבעת המינים, יומיים לפני שנחטף, ומספר ששמר עליהם מאז.

"עם ארבעת המינים האלה", הוא אמר בסרטון שהופץ היום (ראשון), בעודו אוחז בנרתיק ובו המינים, "נפרדתי מיוסף לפני שנתיים. אני והוא עמדנו ליד הדלת והוא בירך עליהם, עד היום אני שומר על זה".

האבא הוסיף וסיפר: "כשבירך שמתי יד על הראש שלו, ללא שום ידע מה הולך לקרות, ואמרתי לו ש'בזכות ארבעת המינים האלה הקב"ה יציל אותך מהמוות'".

עוד סיפר האבא: "השנה קניתי לו ארבעת המינים חדשות ויפות, ואני מאמין באמונה שלימה שהוא יברך עליהם השנה. הקב"ה יחזיר אותו מהשבי אותו ואת כל החטופים".

האבא קרא לכל עם ישראל לברך על ארבעת המינים השנה, "שלא יהיה אחד שלא יברך עליהם, שכולם יברכו, ובעזרת השם נזכה לגאולה השלימה לגאולת החטופים שכולם יבואו, ובעזרת השם זכות ארבעת המינים תשמור עליהם ותציל אותם עוד בסוכות הזה".