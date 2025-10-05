כיכר השבת
יממות גורליות לקראת עסקת ענק

טראמפ: "בקרוב נדע אם חמאס רציני, יושמדו לחלוטין אם יתעקשו לשלוט בעזה" | רוביו: "90% סגור"

נשיא ארצות הברית הבהיר כי אם ארגון הטרור חמאס יתעקש להמשיך לשלוט ברצועת עזה תהיה "השמדה מוחלטת". לדבריו בקרוב נדע "אם חמאס רציני" | מזכיר המדינה רוביו הבהיר כי 90 אחוז מהפרטים כבר סוכמו וכי נותר לטפל רק בפרטים לוגיסטיים אחרונים | השיחות יתקיימו במצרים (אקטואליה, חטופים ארץ)

דונלד טראמפ (צילום: shutterstock)

ברקע שיחות המשא ומתן מול חמאס, אחרי נכונותם לקבל חלקים מתכנית , הבהיר נשיא ארצות הברית כי "בקרוב נראה אם חמאס רציני".

בריאיון שהעניק היום (ראשון) לרשת CNN האמריקנית אמר כי אם חמאס יחליטו להישאר בשלטון ב - תהיה "השמדה מוחלטת" שלו.

מזכיר המדינה האמריקני רוביו העריך היום בריאיון ל-ABC בתוך כך כי 90% מהפרטים כבר מוסכמים, וכי נותר לטפל רק "בפרטים לוגיסטיים".

לדבריו, המשא ומתן לא יכול להימשך שבועות ואפילו ימים. "אנחנו מקווים שהכל יוסכם מהר מאוד", אמר רוביו, "כבר בתחילת השבוע". יחד עם זאת הבהיר שעדיין הדבר לא סגור לחלוטין באופן ודאי.

עוד אמר רוביו כי השלב השני בעסקה, שבו מדובר על פירוז ופירוק החמאס, לא יהיה קל אלא קשה. "בשלושה ימים לא ניתן ליצור שלטון בעזה שאיננו חמאס".

מחר צפויות להתחיל בקהיר בירת מצרים שיחות המשא ומתן, בהשתתפות נציגים של חמאס, המדינות המתווכות וארצות הברית. ראש הממשלה נתניהו יקיים היום דיון ביטחוני.

