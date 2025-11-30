העיתונאי רינו צרור מטיח: "אני רוצה לדעת כמה נהרגו בעזה"?

סערה ברשת, ברקע דבריו של העיתונאי רינו צרור בראיון לערוץ הכנסת שטען ברקע המצב בעזה: "אני רוצה לדעת מה קורה בעזה - כמה מתים שם", לדבריו: הצבא עושה פעולות שגורמות לאלפים למות שם.

השיח התחיל כאשר צרור הטיח בחבריו לתקשורת וטען "אני לא מבין את מה שקורה בעזה. אני רוצה לדעת מה קורה, תביאו את זה קצת קרוב. כמה נהרגו? תסבירו לציבור שהפעולות שהצבא עושה עכשיו בעזה גורמות לאלף הרוגים ביום. תרגיעו את הנקמה שהציבור הזה צורך".

בנוסף טען צרור כי "במקום להדליק אותו מבוקר עד ערב, תספרו לו קצת מה קורה, תנו לו את הזווית השנייה. לא רק בעניין של הנקמה, אלא גם מה הצבא עושה. שמינית של ביקורת. זה לא קורה כמעט עד עכשיו".

בהמשך נשאל צרור האם "העיתונות הישראלית מעלה בתפקיד שלה?" והשיב "חד משמעית. לא רק שהיא מעלה בנושא הזה, היו נקודות שאתה ראית שהיא מנווטת את השידור. היו רגעים שהם גם אמרו, אנחנו לא רוצים להביא לכם בדיוק את מה שהחמאס מציגים, כי יכול להיות שזה יפגע או משהו מהסוג הזה".