סערה ברשת

העיתונאי רינו צרור מטיח: "אני רוצה לדעת כמה נהרגו בעזה"?

‏העיתונאי רינו צרור מאשים את העיתונות הישראלית: "אני רוצה לדעת מה קורה בעזה, כמה נהרגו?" | "תרגיעו את הנקמה שהציבור הזה צורך במקום להדליק אותו מבוקר עד ערב" (ברנז'ה)

4תגובות
רינו צרור במתקפה על התקשורת הישראלית (צילום: ערוץ הכנסת )

סערה ברשת, ברקע דבריו של העיתונאי רינו צרור בראיון לערוץ הכנסת שטען ברקע המצב ב: "אני רוצה לדעת מה קורה בעזה - כמה מתים שם", לדבריו: הצבא עושה פעולות שגורמות לאלפים למות שם.

השיח התחיל כאשר צרור הטיח בחבריו לתקשורת וטען "אני לא מבין את מה שקורה בעזה. אני רוצה לדעת מה קורה, תביאו את זה קצת קרוב. כמה נהרגו? תסבירו לציבור שהפעולות שהצבא עושה עכשיו בעזה גורמות לאלף הרוגים ביום. תרגיעו את הנקמה שהציבור הזה צורך".

בנוסף טען צרור כי "במקום להדליק אותו מבוקר עד ערב, תספרו לו קצת מה קורה, תנו לו את הזווית השנייה. לא רק בעניין של הנקמה, אלא גם מה הצבא עושה. שמינית של ביקורת. זה לא קורה כמעט עד עכשיו".

בהמשך נשאל צרור האם "העיתונות הישראלית מעלה בתפקיד שלה?" והשיב "חד משמעית. לא רק שהיא מעלה בנושא הזה, היו נקודות שאתה ראית שהיא מנווטת את השידור. היו רגעים שהם גם אמרו, אנחנו לא רוצים להביא לכם בדיוק את מה שהחמאס מציגים, כי יכול להיות שזה יפגע או משהו מהסוג הזה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
לגיטימי לדעת כמה נהרגו, מה הבעיה? עדיף לחיות בשקר?
יוסף
אתה תם? התקשורת מראה לנו מה שנותנים לה "מלמעלה" להראות ותו לא אולי עשירית מהאמת וע"פ רוב גם ההפך ....
חי
2
אהצרור,לך תגור בעוטף. אולי בפעם הבאה תבין.
1
עם ישראל שקוע באבל עמוק על אחינו שנשרפו, נטבחו, נשים, ילדים, תינוקות זקנים וזקנות האם ראתה תיעודים לא מצונזרים? איך יש לך מקום פנוי בלב לדאוג לעזתים? אם הייתה חי בתקופת מלחמת העולם השנייה הייתה מעלה את נקודת מבטם של הנצים ומסקר את ההרוגים בההפצצות על ברלין!
zeev

