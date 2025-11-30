הקרנף רעי בספארי ( צילום: שירה ענבר דנין ויפעת אייל )

בספארי ברמת גן מציינים היום (ראשון) שנה להולדתו של רעי הקרנף - רחב השפה, שנולד לאמו ריהאנה והיה הגור ה־34 שנולד בעדר הקרנפים של הספארי.

במהלך חצי שנת חייו הראשונה, קיבלה ריהאנה תוספי ויטמינים מיוחדים למניקות, שסייעו לה להעניק לרעי חלב איכותי ותמיכה התפתחותית טובה בתחילת חייו.

לאורך השנה עבר רעי מעקב צמוד של צוות המטפלים והווטרינרים והוא מתפתח בצורה תקינה: עלייה יציבה במשקל, מעבר הדרגתי למזון מוצק, התנהגויות משחק אופייניות לגילו והשתלבות טובה בעדר הקרנפים. לצד ההתפתחות התקינה, רעי גם מפגין את כל ההתנהגות השובבית של קרנף צעיר: הוא בודק גבולות, מנסה מדי פעם לנגוח בקרנפים הבוגרים. רעי מציק במשחק לרייני בת ה 4, נהנה במיוחד לנשנש אספסת, וכמובן אחד מתחביביו הגדולים הוא לקפוץ בשלוליות בוץ ולהתכסות מכף רגל ועד אוזן.

רעי פעיל, סקרן ומפגין את כל סימני ההתפתחות המצופים מקרנף צעיר ושובב בן שנה. הוא מהווה חלק משמעותי בתוכנית הרבייה והשימור של הקרנפים רחבי השפה הדרומיים.

יצוין, כי גם המבקרים במקום יוכלו לראות את רעי יחד עם כל הקרנפים, בסוואנה האפריקאית במהלך הביקור בספארי.

