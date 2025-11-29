צעיר בן 22 נהרג הערב (מוצאי שבת) מתאונה עצמית, קטלנית במיוחד, ברחוב שמעון פרס בעיר אשקלון בדרום הארץ.

זה קרה מעט לאחר השעה 17:00, בעודו רוכב באופנוע ברחוב. ככל הנראה הוא החליק, ועף לצידי הכביש בעודו נחבל קשות בראשו.

חובשים ופרמדיקים של איחוד הצלה ומד"א הגיעו לזירה וביצעו בו פעולות החייאה בניסיון להציל את חייו. במקביל פינו אותו אל בית החולים ברזילי בעיר, כשמצבו אנוש. אולם למרבה הצער המאמצים לא צלחו וכעבור זמן קצר נקבע מותו.

מתנדבי זק"א מרחב לכיש צוות אשקלון הגיעו לזירה לאחר התאונה העצמית הקשה וטיפלו בניקוי הממצאים הרבים שנותרו בזירה.

שי יהושוע ואושרת בורפקר חובשים באיחוד הצלה מסרו זמן קצר לאחר התאונה: "מדובר ברוכב אופנוע בן 25 שנפצע בתאונה עצמית, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני הכולל פעולות החייאה והוא פונה לבית החולים תוך כדי החייאה כשמצבו מוגדר אנוש".