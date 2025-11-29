כיכר השבת
טרגדיה נוראית

תאונה קטלנית ומחרידה: צעיר בן 22 החליק עם האופנוע בצאת השבת - ונהרג

טרגדיה: צעיר בן 22 נהרג בתאונת אופנוע עצמית קטלנית ברחוב שמעון פרס באשקלון. הרוכב החליק ונחבל קשות בראשו, מצבו הוגדר אנוש ומותו נקבע בהמשך בבית החולים (בארץ)

1תגובות
אנשי זק"א בזירה (צילום: דוברות זק"א)

צעיר בן 22 נהרג הערב (מוצאי שבת) מתאונה עצמית, קטלנית במיוחד, ברחוב שמעון פרס בעיר אשקלון בדרום הארץ.

זה קרה מעט לאחר השעה 17:00, בעודו רוכב באופנוע ברחוב. ככל הנראה הוא החליק, ועף לצידי הכביש בעודו נחבל קשות בראשו.

חובשים ופרמדיקים של איחוד הצלה ומד"א הגיעו לזירה וביצעו בו פעולות החייאה בניסיון להציל את חייו. במקביל פינו אותו אל בית החולים ברזילי בעיר, כשמצבו אנוש. אולם למרבה הצער המאמצים לא צלחו וכעבור זמן קצר נקבע מותו.

מתנדבי זק"א מרחב לכיש צוות אשקלון הגיעו לזירה לאחר התאונה העצמית הקשה וטיפלו בניקוי הממצאים הרבים שנותרו בזירה.

שי יהושוע ואושרת בורפקר חובשים באיחוד הצלה מסרו זמן קצר לאחר התאונה: "מדובר ברוכב אופנוע בן 25 שנפצע בתאונה עצמית, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני הכולל פעולות החייאה והוא פונה לבית החולים תוך כדי החייאה כשמצבו מוגדר אנוש".

מתנדבי איחוד הצלה בזירה (צילום: דוברות איחוד הצלה)
האמבולנס בזירה (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

פראמדיקית מד"א אורין עוזירי וחובשי רפואת חירום במד"א בן דולינגר ועתליה אביב סיפרו: רוכב האופנוע שכב מחוסר הכרה על המדרכה סמוך לגדר ההפרדה כשהוא סובל מחבלת ראש קשה מאוד. הענקנו לו טיפול רפואי וביצענו בו פעולות החייאה בשטח, הכנסנו אותו לניידת טיפול נמרץ ופינינו אותו לבית החולים תוך המשך טיפול רפואי כשמצבו קריטי".

אבשלום יעקובי, צבי עזרא ונתי שחף, מתנדבי זק"א צוות אשקלון, סיפרו: "הגענו לזירה קשה מאוד. רוכב האופנוע החליק ונחבל קשות בראשו, ובהמשך נקבע מותו בבית החולים. טיפלנו בניקוי ובאיסוף הממצאים הרבים שנותרו בזירה".

1
תפסיקו כבר לנסוע באופנועים
נחמן

