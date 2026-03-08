מבוכה בחדשות 12: הכתב הצבאי ניר דבורי הציג סרטון הלקוח ממשחק מחשב, שלטענתו מציג מפציץ B‑2 אמריקני במהלך פעילות מעל שמי איראן במסגרת מבצע "זעם אדיר".

"זה פרסום של האמריקאים, אנחנו רק נהנים ממנו", תיאר הכתב בשידור. לדבריו מדובר בתיעוד של המפציץ מלווה במטוסי f-18 בדרך לתקיפה.

מיד לאחר השידור החלו ברשתות החברתיות להטיל ספק באותנטיות הסרטון, כאשר גולשים רבים טענו שמדובר בקטע הלקוח מתוך משחק מחשב בשם Digital Combat Simulator, בו מוצגים סימולטורים של מטוסי קרב.

חלק מהגולשים ציינו כי לא מדובר בטעות הראשונה של האתר, ואחרים שיתפו קטעים שונים ממשחקי מחשב אותם תיארו כ"לחימה באיראן".

בחדשות 12 הורידו את הדיווח מהאוויר זמן קצר לאחר העלאתו.