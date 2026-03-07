20:09: חלק מהטילים במטח לצפון, שנורה מלבנון, נפל בשטח פתוח. חלק אחר מהטילים יורט.

20:02: מטח נוסף לעבר יישובי הצפון: אזעקות הופעלו בעשרות מוקדים, כולל בחיפה.

19:52: שר החינוך יואב קיש מודיע כי הלמידה במערכת החינוך תימשך במתכונת של למידה מרחוק עד יום שני הקרוב. ‏"ביום שני בערב תתקיים הערכת מצב ולאחריה נעדכן את הציבור לגבי המשך מתווה הלמידה. ‏ביטחון ובטיחות התלמידים עומדים מעל הכול. ‏אנחנו בקשר רציף עם הרשויות המקומיות, ההורים וצוותי ההוראה שפועלים במסירות רבה בתקופה המורכבת הזו״.

19:45: אזעקות נשמעו בשורה של יישובים בצפון. אין דיווח על נפילות או נפגעים.

18:55: בתום הערכת המצב, מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נותרה ללא שינוי ובתוקף עד ליום שני ה-9 במרץ 2026, בשעה 20:00.