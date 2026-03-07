זמן ההתרעה התקצר? ההודעה החריגה של פיקוד העורף

בליל שבת הופעלו אזעקות ברחבי הארץ דקות בודדות לאחר ההתרעה המקדימה של פיקוד העורף, וזה בניגוד להתרעות הקודמות בשבוע האחרון, אז היה זמן ארוך יותר להיערך לכניסה למרחב המוגן.

בצה"ל הדגישו כי לא מדובר בתקלה במכ"ם והסבירו "זיהוי מטחים וירי, מושפע ממגוון גורמים מבצעיים, ולכן לא תמיד ניתן לספק זמן היערכות ממושך בין ההנחיה המקדימה לבין ההתרעה, ולעיתים היא מתקבלת בסמיכות יחסית לאזעקה. חשוב להבהיר כי ישנם מצבים שבהם תתקבל התרעה ללא הנחיה מקדימה לפניה, בהתאם לתנאים המבצעיים".

בפיקוד העורף ביקשו להבהיר כי: "פיקוד העורף מעביר הנחייה מקדימה לטלפונים הניידים באזורים הרלוונטיים מוקדם ככל הניתן, כחלק ממדיניות ההתרעה לציבור. ההנחיה המקדימה נועדה לאפשר לאזרחים להיערך ולהגיע למרחב המוגן הטוב ביותר בקרבתם".

בהודעת פיקוד העורף הודגש כי: "עם קבלת ההנחייה המקדימה יש לשפר מיקום למיגון המיטבי. במקרה של קבלת התרעה יש להיכנס מיד למרחב מוגן ולשהות בו עד לקבלת הודעה על סיום האירוע".

"אמצעי התרעה זה מצטרף לאמצעי ההתרעה הרשמיים של פיקוד העורף: מערך הצופרים, יישומון פיקוד העורף ופורטל החירום הלאומי", הוסיפו.