רגע לפני שבת: טייס הקרב שאיחל 'שבת שלום' מעל שמי טהרן

צפו בתיעודרגע לפני שבת: טייס הקרב שאיחל 'שבת שלום' מעל שמי טהרן״אנחנו ממשיכים להלחם, ככל שידרש מסביב לשעון ומרגישים את התמיכה שלכם כל הזמן״ | תיעוד מיוחד מתא הטיס מעל שמי איראן (בעולם)דהדוד הכהןכיכר השבת | 18:38צפו בדברים - צילום: דובר צה"לצפו בדברים| צילום: צילום: דובר צה"ל10100:00/0:35צפו בדברים (צילום: דובר צה"ל)איראןחיל האווירמבצע שאגת האריהאם הכתבה עניינה אותך?כן (88%)לא (12%)תוכן שאסור לפספס:בלב טהרן: מטוסי קרב השמידו 16 מטוסים של יחידת ׳כוח קדס׳ב. ניסני|18:29בשידור חי: הכתב דיווח מטהרן ונבהל מהפצצה ישראלית בסמוך אליויאיר טוקר|06.03.26המיליציות הכורדיות נערכות לחדירה לאיראן - וזו הבקשה שלהם מטראמפיוסי נכטיגל|06.03.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:רבי קומות, מחסני נשק ומפקדות חיזבאללה | התקיפות של חיל האוויר בדאחייה ב. ניסני|06.03.262 דקות ו-51 שניות: תיעוד דרמטי ממטס התקיפה של מטוסי הקרב הישראלים בטהרןדוד הכהן|06.03.26מבצע "שאגת הארי" | החסידים שנחתו בטיסות חילוץ תיעדו את הדממה בנתב"גחיים רוזנבוים|06.03.26
0 תגובות