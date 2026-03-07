כיכר השבת
צפו בתיעוד

רגע לפני שבת: טייס הקרב שאיחל 'שבת שלום' מעל שמי טהרן

״אנחנו ממשיכים להלחם, ככל שידרש מסביב לשעון ומרגישים את התמיכה שלכם כל הזמן״ |  תיעוד מיוחד מתא הטיס מעל שמי איראן (בעולם)

צפו בדברים
צילום: דובר צה"ל
צילום: דובר צה"ל

