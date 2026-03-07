צפו בתיעוד רגע לפני שבת: טייס הקרב שאיחל 'שבת שלום' מעל שמי טהרן ״אנחנו ממשיכים להלחם, ככל שידרש מסביב לשעון ומרגישים את התמיכה שלכם כל הזמן״ | תיעוד מיוחד מתא הטיס מעל שמי איראן (בעולם)

דה דוד הכהן כיכר השבת | 18:38