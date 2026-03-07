טראמפ: איראן נכנעה והבטיחה שלא תירה על שכנותיה במזרח התיכון

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס היום (שבת), בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו, למלחמה באיראן, והצהיר כי איראן תיפגע היום "קשה מאוד". הוא כינה אותה "הלוזר" של המזרח התיכון.

"איראן, מוכה עד מוות, התנצלה ונכנעה לשכנותיה במזרח התיכון, והבטיחה שלא תירה בהן יותר", כתב טראמפ. "הבטחה זו ניתנה רק בגלל ההתקפות הבלתי פוסקות של ארה"ב וישראל.

"זו הפעם הראשונה שאיראן מפסידה, מזה אלפי שנים, למדינות המזרח התיכון הסובבות אותה. הן אמרו: "תודה לך הנשיא טראמפ". אמרתי "בבקשה!"

"איראן כבר לא "הבריון של המזרח התיכון", אלא "הלוזר של המזרח התיכון", ותהיה כזו במשך עשורים רבים עד שתיכנע, או סביר יותר, שתתמוטט לחלוטין!"

טראמפ המשיך: "היום איראן תיפגע קשות מאוד! נשקל ברצינות להשמיד לחלוטין אזורים וקבוצות אנשים שלא נכללו עד עכשיו ברשימת המטרות, בגלל ההתנהגות הרעה של איראן, מה שיוביל למוות ודאי. תודה על תשומת הלב שלכם לעניין זה! הנשיא דונלד ג'יי טראמפ".

בהצהרה לתקשורת שהשמיע היום אמר טראמפ כי חוסלו 42 ספינות של חיל הים האיראני וכי,זה היה "סופו של חיל הים". לדבריו, "חיסלנו את חיל האוויר שלהם, חיסלנו את התקשורת שלהם, אני לא יודע איך הם מתקשרים".

טראמפ הוסיף ותקף: "הם משוגעים וחולי נפש, והם היו משתמשים בזה. מ-1 עד 10 אנחנו מצליחים 15 בזמן ש-10 זה הכי טוב. תמיד יש הרוגים, אבל אנחנו נצמצם את זה למינימום".