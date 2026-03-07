כיכר השבת
"הלוזר של האזור"

טראמפ: איראן נכנעה והבטיחה שלא תירה על שכנותיה במזרח התיכון

בציוץ ברשת החברתית שלו, טראמפ הכריז על תקיפה קשה שתהיה היום באיראן, וכינה את משטר האייתוללות: "הלוזר של המזרח התיכון" | הוא הוסיף:  נשקול להשמיד לחלוטין אנשים שלא נכללו עד עכשיו ברשימת המטרות (בעולם)

(צילום: הבית הלבן ושאטרסטוק)

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס היום (שבת), בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו, למלחמה ב, והצהיר כי איראן תיפגע היום "קשה מאוד". הוא כינה אותה "הלוזר" של המזרח התיכון.

"איראן, מוכה עד מוות, התנצלה ונכנעה לשכנותיה במזרח התיכון, והבטיחה שלא תירה בהן יותר", כתב . "הבטחה זו ניתנה רק בגלל ההתקפות הבלתי פוסקות של ארה"ב וישראל.

"זו הפעם הראשונה שאיראן מפסידה, מזה אלפי שנים, למדינות המזרח התיכון הסובבות אותה. הן אמרו: "תודה לך הנשיא טראמפ". אמרתי "בבקשה!"

"איראן כבר לא "הבריון של המזרח התיכון", אלא "הלוזר של המזרח התיכון", ותהיה כזו במשך עשורים רבים עד שתיכנע, או סביר יותר, שתתמוטט לחלוטין!"

טראמפ המשיך: "היום איראן תיפגע קשות מאוד! נשקל ברצינות להשמיד לחלוטין אזורים וקבוצות אנשים שלא נכללו עד עכשיו ברשימת המטרות, בגלל ההתנהגות הרעה של איראן, מה שיוביל למוות ודאי. תודה על תשומת הלב שלכם לעניין זה! הנשיא דונלד ג'יי טראמפ".

בהצהרה לתקשורת שהשמיע היום אמר טראמפ כי חוסלו 42 ספינות של חיל הים האיראני וכי,זה היה "סופו של חיל הים". לדבריו, "חיסלנו את חיל האוויר שלהם, חיסלנו את התקשורת שלהם, אני לא יודע איך הם מתקשרים".

טראמפ הוסיף ותקף: "הם משוגעים וחולי נפש, והם היו משתמשים בזה. מ-1 עד 10 אנחנו מצליחים 15 בזמן ש-10 זה הכי טוב. תמיד יש הרוגים, אבל אנחנו נצמצם את זה למינימום".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (96%)

לא (4%)

נימאס לעולם מדיפלומטים, פוליטיקאים, נשיאים , וכו,העולם צמא למנהיגים שיודעים לעשות סדר !טרפ העולם חיכה לך. הרבה זמן!
עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע קוראים תהילים להצלחת מדינת ישראל ולשמירת חיילי צה״ל במאבק מול משטר הרשע האיראני נקרא את פרקי התהילים: י״ג, כ׳, כ״ב, מ״ז, פ״ג, ק״י, קכ״א, ק״ל, קמ״ב. יהי רצון שתבוא ישועה מהירה וחיילי צה״ל יזכו לניצחון
מוג'תבא חמינאי כל כך סודי שאפילו ה־WiFi בביתו מבקש רשות לפני שהוא מתחבר
