תיעוד חריג

רובוט משטרתי הועלה באמצעות מנוף כדי לנטרל כטב"ם ששוגר מלבנון | צפו

בזמן שברקע נשמעות אזעקות בשל שיגורים מלבנון, הרובוט המשטרתי הועלה באמצעות מנוף כדי לטפל בכטב"ם שנתקע בצמרות העצים ברחוב ראשי בקרית שמונה (משטרה)

צילום: דוברות המשטרה
צפו בתיעוד (צילום: דוברות המשטרה)

בתום מבצע חבלה מורכב וממושך שנמשך מספר שעות, בערב שבת, הצליחו חבלני מחוז צפון ב לנטרל ולהסיר איום כטב"ם במרכז העיר קרית שמונה.

הכטב"מ, שאותר במצב נפל כשהוא תקוע בין ענפי עץ גבוה, נשא ראש קרב נפיץ שהיווה סכנה מיידית לסביבה. החבלנים פעלו, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, כדי למנוע פיצוץ בלתי מבוקר בלב שכונת מגורים.

במהלך הפעילות, שהתקיימה תחת הערכת מצב רצופה של מפקד המחוז הצפוני, ניצב מאיר אליהו, ביצעו החבלנים תמרון הנדסי חריג.

הכטב"ם שנוטרל (צילום: דוברות המשטרה)

באמצעות מנוף הועלה רובוט החבלה לגובה רב עד שהגיע לנקודת המגע עם הכטב"מ. הרובוט, שנשלט מרחוק על ידי החבלנים, ניטרל את ראש הקרב הנפיץ בעודו על העץ, ולאחר מכן הורד בבטחה יחד עם המטען המנוטרל בחזרה לקרקע.

המבצע המורכב התנהל תוך סגירה הרמטית של האזור וחסימת כביש 90, כשכוחות המשטרה פועלים בתיאום מלא עם כלל גופי החירום והביטחון.

מפקד מחוז צפון, ניצב מאיר אליהו, אמר לאחר המבצע: "הפעילות המורכבת בקרית שמונה היא הוכחה נוספת למקצועיות וליכולת המבצעית של חבלני המחוז, שעומדים בחזית העורף מול איומים מורכבים.

"שילוב הכוחות בין טכנולוגיה מתקדמת לתעוזה אנושית הוא שאיפשר לנו לנטרל את האיום ולשמור על חיי אדם. משטרת המחוז הצפוני תמשיך לפעול בכל מקום ובכל שעה, בנחישות וביצירתיות, כדי להבטיח את ביטחון תושבי הצפון".

