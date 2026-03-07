כיכר השבת
העבירו אמל"ח לחיזבאללה

בלב טהרן: מטוסי קרב השמידו 16 מטוסים של יחידת ׳כוח קדס׳

חיל האוויר השמיד בשדה התעופה 'מהראבאד' שבטהרן 16 מטוסים של יחידת ׳כוח קדס׳ שהעבירו אמצעי לחימה לארגון הטרור חיזבאללה (ביטחון)

מטוסי קרב במזרח התיכון (צילום: חיל האוויר של יוון )

חיל האוויר בהכוונת אמ״ן, השלים בליל שבת גל תקיפות נרחב ברחבי טהרן ולעבר תשתיות צבאיות בשדה התעופה ׳מהראבאד׳ שבטהרן.

במערכת הביטחון הסבירו כי שדה התעופה 'מהראבאד', שימש את יחידת ׳כוח קדס׳ של משמרות המהפכה והיה מוקד מרכזי לחימוש ומימון שלוחי הטרור של המשטר במזרח התיכון. מטוסים עמוסים באמצעי לחימה וכסף מזומן המריאו מספר רב של פעמים משדה התעופה ונחתו ברחבי המזרח התיכון לשימוש שלוחי המשטר.

במסגרת התקיפה שבוצעה בליל שבת, באופן ממוקד, הושמדו 16 מטוסים של יחידת ׳כוח קדס׳ של משמרות המהפכה.

(צילום: דובר צה"ל)

כמו כן, הותקפו מספר מטוסי קרב איראניים שאיימו על כלי הטיס של חיל האוויר הפועלים בשמי .

מדובר נמסר: "הפגיעה בתשתיות הצבאיות בשדה התעופה משבשת את יכולת ההתחמשות לא רק של המשטר, אלא של שלוחי הטרור בכל המזרח התיכון. צה״ל ממשיך לפגוע בכלל תשתיותיו של משטר הטרור האיראני ברחבי איראן".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (86%)

לא (14%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר