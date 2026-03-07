בלב טהרן: מטוסי קרב השמידו 16 מטוסים של יחידת ׳כוח קדס׳

מטוסי קרב במזרח התיכון ( צילום: חיל האוויר של יוון )

חיל האוויר בהכוונת אמ״ן, השלים בליל שבת גל תקיפות נרחב ברחבי טהרן ולעבר תשתיות צבאיות בשדה התעופה ׳מהראבאד׳ שבטהרן.

במערכת הביטחון הסבירו כי שדה התעופה 'מהראבאד', שימש את יחידת ׳כוח קדס׳ של משמרות המהפכה והיה מוקד מרכזי לחימוש ומימון שלוחי הטרור של המשטר במזרח התיכון. מטוסים עמוסים באמצעי לחימה וכסף מזומן המריאו מספר רב של פעמים משדה התעופה ונחתו ברחבי המזרח התיכון לשימוש שלוחי המשטר. במסגרת התקיפה שבוצעה בליל שבת, באופן ממוקד, הושמדו 16 מטוסים של יחידת ׳כוח קדס׳ של משמרות המהפכה.

( צילום: דובר צה"ל )

כמו כן, הותקפו מספר מטוסי קרב איראניים שאיימו על כלי הטיס של חיל האוויר הפועלים בשמי איראן.

מדובר צה"ל נמסר: "הפגיעה בתשתיות הצבאיות בשדה התעופה משבשת את יכולת ההתחמשות לא רק של המשטר, אלא של שלוחי הטרור בכל המזרח התיכון. צה״ל ממשיך לפגוע בכלל תשתיותיו של משטר הטרור האיראני ברחבי איראן".