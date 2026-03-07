כיכר השבת
השיגורים יתמעטו?

"מרכזיים ביותר": אלו שני אתרי הטילים הבליסטיים שהותקפו הלילה ובחמישי

צה"ל חשף: שני מתקני הייצור המרכזיים של איראן לטילים בליסטיים הושמדו בתקיפות אוויר | ביום חמישי במרחב פארשין והלילה במרחב שהארוד - במרחק של כ-2,000 קילומטרים מישראל | הצצה מיוחדת (שאגת הארי)

הדמיה תלת-מימדית של אתר הייצור בפ׳ארש׳ין
הדמיה תלת-מימדית של אתר הייצור בפ׳ארש׳ין| צילום: צילום: דובר צה"ל
הדמיה תלת-מימדית של אתר הייצור בפ׳ארש׳ין (צילום: דובר צה"ל)

לאחר הפגיעה הקשה במערך הטילים של משטר הטרור האיראני, צה״ל הרחיב בימים האחרונים את תקיפותיו לעבר תעשיות הייצור של המשטר, המשמשות לפיתוח וייצור טילים ואמצעי לחימה. כך חשף הערב (מוצאי שבת) דובר צה"ל.

צה״ל חשף למעשה כי במהלך הימים האחרונים מאות מטוסי קרב של חיל האוויר, בהכוונת אמ״ן ובשיתוף אמ״ץ, תקפו את שני המתקנים המרכזיים ביותר של משטר הטרור לייצור טילים בליסטיים במרחבים פ'ארש'ין ושהארוד.

בתקיפה שבוצעה במרחב פ'ארש'ין ביום חמישי, הותקפו תשתיות ייצור של רכיבים חיוניים בהם השתמש לפיתוח מגוון אמצעי לחימה מתוצרת תעשיית המשטר.

בין התשתיות שהותקפו: מפעלים לייצור חומרי נפץ עבור ראשי קרב של טילים בליסטיים, ⁠מתחמים לייצור חומרי גלם ייחודיים עבור מנועי טילים, ⁠מתחם ערבול ויציקת מנועי טילים ומתחם ששימש למחקר, פיתוח, הרכבה וייצור של טילי שיוט מתקדמים.

בתקיפה נוספת שהושלמה הלילה במרחק של כ-2,000 קילומטרים ממדינת ישראל, צה״ל תקף אתר ייצור טילים בליסטיים של משמרות המהפכה במרחב שהארוד.

(צילום: דובר צה"ל)
אתר הייצור בשהארוד
אתר הייצור בשהארוד| צילום: צילום: דובר צה"ל
אתר הייצור בשהארוד (צילום: דובר צה"ל)

"בחודשים האחרונים, זוהתה פעילות של כוחות המשטר לשיקום התשתיות וייצור טילים בהיקף נרחב באתר, זאת לאחר שהותקף במהלך מבצע 'עם כלביא'", מסר דובר צה"ל.

"האתר בשהארוד אחראי לייצור חלק ניכר מהטילים שנורו לעבר מדינת ישראל והאזור. התקיפה פוגעת קשות ביכולת של משטר הטרור האיראני להמשיך ולייצר טילים באתר זה.

"צה"ל ימשיך להרחיב את הפגיעה באתרי ייצור אמצעי הלחימה של המשטר זאת במטרה לגדוע את יכולותיו לייצור אמצעי לחימה ולסכל את ניסיונות שיקום תשתיותיו".

0 תגובות

6
צה״ל מוכיח שוב שהוא המגן האמיתי של מדינת ישראל פגיעה ישירה בלב תעשיית הטילים של משטר הטרור האיראני זה לא רק נקמה זה ביטחון שלנו מי שמנסה לאיים עלינו מבין עכשיו שהמחיר גבוה מאוד כל הכבוד לצה״ל ולשיתוף הפעולה עם אמ״ן ואמ״ץ לא ניתן למשטר הטרור להתחדש ולסכן את אזרחי ישראל
אברהם
ה' הוא המגן האמיתי ואין בלתו!
אין עוד מלבדו!
5
צה״ל פגע בעורק חיי תעשיית הטילים האיראנית שני אתרי הייצור המרכזיים הושמדו לחלוטין כל טיל כל מנוע וכל אמצעי לחימה נהרסו כל ניסיונות השיקום ייכשלו מי שמאיים על מדינת ישראל יידע המחיר הוא הרס מוחלט צה״ל, אמ״ן ואמ״ץ אתם מגדועי היכולות של האויב
ביטון
4
כולנו גאים בכוחותינו לא נרפה עד שכל איום מוסר לחלוטין
גיא

