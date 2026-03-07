כיכר השבת
פנה לאיראנים

נתניהו: "רגע האמת מתקרב, אנשי משמרות המהפכה - הניחו את הנשק"

ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה לעם האיראני במהלך הצהרה לתקשורת שקיים הערב ובישר כי "רגע האמת מתקרב". הוא אמר כי יש הפתעות נוספות שיופעלו במטרה לערער את המשטר | נתניהו קרא לאנשי משמרות המהפכה להניח את נשקם | ההצהרה המלחמה (שאגת הארי)

ראש הממשלה קיים הערב (מוצאי שבת) הצהרה לתקשורת ברקע התקדמות המלחמה באיראן. הוא קרא בין היתר לאנשי משמרות המהפכה להניח את נשקם ופנה גם לאנשי איראן.

בתחילת ההצהרה מנה נתניהו את פעולות ישראל לאורך השנתיים וחצי האחרונות, מאז הטבח הנורא של חמאס בשמחת תורה. הוא מנה את המכות שניחתו על ציר הטרור האיראני.

נתניהו פתח באומרו כי המלחמה תמשך "עד הסוף". לדברי נתניהו, "אזרחים אומרים לי - תמשיכו עד הסוף והניצחון. אני אומר לכם: אנחנו ממשיכים בכל הכוח!"

ראש הממשלה המשיך ואמר כי "אנחנו משנים את פני המזרח התיכון, הפכנו את ישראל למעצמה אזורית שמרתיעה ומכריעה את אויבינו".

נתניהו הסביר כי החל לאחר שהמנהיג העליון חמינאי, שחוסל במכת הפתיחה, נתן הוראה להטמין את הנשק הגרעיני עמוק באדמה, כך שיהיה חסין לחלוטין.

במהלך ההצהרה פנה לאנשי איראן, ושוב אמר כי המלחמה יוצרת את התנאים שיאפשרו לאזרחי איראן "ליטול את גורלו בידיו".

ראש הממשלה פנה לאנשי משמרות המהפכה וקרא להם להניח את נשקם. אם תעשו כך, אמר, לא יקרה לכם כל רע. לעומת זאת אם לא תניחו את הנשק דמכם יהיה בראשכם. נתניהו אמר כי יש לישראל תכנית סדורה עם הפתעות רבות כדי לערער את המשטר.

נתניהו המשיך ופנה לאזרחים עצמם באומרו כי "רגע האמת מתקרב". הוא אמר: "השחרור מעול העריצות יהיה תלוי בכם. אם תתייצבו, לא ירחק היום שבו ישראל ואיראן תחזורנה להיות ידידות אמיצות".

בסיום דבריו חשף כי "מדינות רבות פונות אלינו עכשיו לשיתוף פעולה, והן עושות את זה כי אנחנו חזקים, צודקים ונלחמים". לדברי נתניהו ההצלחה באיראן תביא "להרחבה דרמטית של מעגל השלום סביבנו".

