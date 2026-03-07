הפגנה חריגה התקיימה הערב (מוצאי שבת) ברחבת הבימה בתל אביב - נגד המלחמה באיראן. מפגינים, קבוצת מיעוט, נשאו שלטים שבהם נכתב בין היתר "סרבו למלחמה", לצד קריאות נוספות נגד המלחמה.

בתגובה הגיעו למקום מפגינים אחרים, אנשי ימין, שהפגינו נגד המפגינים ותמכו בפעולה הישראלית והאמריקנית נגד משטר הרשע של האייתוללות באיראן. בשלב מסוים נראה היה שהרוחות מתלהטות והמשטרה פיזרה את ההפגנות, בכוח.

מי שפיזרו את ההפגנה היו שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון, בסיוע כוח מג"ב. לדברי המשטרה, ההפגנה פוזרה "מחשש לשלום הציבור לאחר שבמקום החלו תקיפות הדדיות בין הניצים".

ההפגנה הערב הייתה ללא אישור. המשטרה מסרה כי "עם תחילת המחאה שהתקיימה הערב ללא אישור ברחבת הבימה בתל אביב הערב הבחינו השוטרים בעשרות מפגינים שהחלו להתעמת במקום".

עוד נמסר כי מחשש לשלום הציבור קצין משטרה הכריז על פיזור ההפגנה והשוטרים נאלצו להשתמש בכוח לפיזור המפגינים. במקום נעצר מפר סדר בשנות ה-40 לחייו והוא הועבר לחקירה.