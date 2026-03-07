כיכר השבת
"מצטרף אחרי שניצחנו"

טראמפ חובט במנהיג האירופאי: "זה בסדר ראש הממשלה, כבר לא צריכים"

נשיא ארצות הברית הגיב לראש ממשלת בריטניה על כך ששוקל להצטרף למלחמה ולשלוח שני נושאות מטוסים. "כבר לא צריך", כתב טראמפ ברשת החברתית שלו, "אנחנו לא צריכים אנשים שמצטרפים למלחמות אחרי שכבר ניצחנו בהן" (מדיני)

הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

מלחמה אזורית: נשיא ארצות הברית פרסם הערב (מוצאי שבת) ציוץ לעגני במיוחד נגד ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר, ברקע ההיסוס שהפגין מפני הצטרפות למלחמה באיראן.

"בריטניה, בעלת בריתנו הגדולה פעם, אולי הגדולה מכולן, שוקלת סוף סוף ברצינות לשלוח שתי נושאות מטוסים למזרח התיכון", כתב טראמפ.

ומיד הוסיף: "זה בסדר, ראש הממשלה סטארמר. אנחנו כבר לא צריכים אותן. אבל נזכור - אנחנו לא צריכים אנשים שמצטרפים למלחמות אחרי שכבר ניצחנו!"

טראמפ גם שוחח הערב עם כתבים והתייחס למלחמה באיראן. הוא הגיב לכך שמספר חיילים אמריקנים נהרגו בהפצצות ואמר כי הורי החיילים גאים מאוד בילדים שלהם.

הנשיא טראמפ נכח הערב בשדה התעופה בעת שארונותיהם של החיילים ההרוגים נחתו. כשנשאל בידי הכתבים אם הרג החיילים גרם לו לשנות את דעתו על המלחמה, אמר כי "אנחנו מנצחים".

הוא אמר כי יתכן שיצטרך להגיע לעוד הלוויות, וכי הוא שונא זאת, "אבל זה חלק ממלחמה".

טראמפ אמר כי המלחמה באיראן היא הצלה לא רק לישראל ולארצות הברית אלא לכל העולם, תוך שמזכיר את איראן כמי שעמדה מאחורי טבח ה-7 לאוקטובר.

הנשיא גם נשאל אם יהיו כוחות קרקעיים שיפעלו באיראן. הוא אמר כי הדבר אפשרי ולא שלל זאת. הוא הוסיף: "אני לא אדבר על זה". כמו כן אמר כי יתכן שבהמשך כוחות קרקע יגיעו לאתרי הגרעין.

2
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
moshe
מה מצחיק בזה?
מה מצחיק?
יש לך קושי בהבנת הנקרא? חזור לכיתה ג
אלי
טארמפ תודה.
בלה
1
אין עליו!!!
נועה

