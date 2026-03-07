"מקבל את דבריו באהבה": התגובה של הרצוג אחרי המתקפה מטראמפ

נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס היום (שבת), בריאיון שהעניק לפוקס ניוז, לסוגיית החנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו - ולמתקפה החריפה של נשיא ארצות הברית טראמפ עליו ביום חמישי האחרון.

הרצוג אמר כי "הכל על השולחן", אבל הבהיר שעל ההליך להיעשות בהתאם לחוק הישראלי. "אני מכבד את טראמפ באמת, ומקבל את דברוי בהערכה ואהבה משום שהוא מנהיג העולם החופשי ומוביל שינוי היסטורי. אבל בעת שמדובר על עניין פנימי של ישראל, כמו המקרה הזה, אני מחויב לחוק הישראלי ואני נשיא מדינת ישראל".

בנוסף הבהיר הרצוג בדבריו כי כעת בתקופת המלחמה אין כל הליכים משפטיים ולכן דה פקטו נתניהו ממוקד במלחמה בלבד. זאת ככל הנראה כתגובה לדרישתו של טראמפ, בעת דבריו בסוף השבוע, שנתניהו יהיה מרוכז במלחמה ולא במשפטו.

במקביל, אחיו של הנשיא, השגריר לשעבר מייק הרצוג, אמר הערב בריאיון לתכנית 'פגוש את העיתונות' בערוץ 12 כי "מי שחושב שאקדח שמכוון לרקה ואיומים חיצוניים ישפיעו על נשיא המדינה לחרוג ממסגרת החוק והמנהל התקין – לא מכיר את הנפשות הפועלות ואין לו מושג על מה הוא מדבר".

הוא התייחס לאפשרות של סנקציות שיופעלו על אחיו מטראמפ, ואמר כי לא מאמין שהדבר יתרחש. "לא צריך לקחת את זה רחוק", אמר.

טראמפ כזכןר תקף את נשיא המדינה הרצוג בסוף השבוע בחריפות בריאיון לברק רביד, שפורסם בחדשות 12. טראמפ אמר כי הרצוג הוא "חרפה" וציין כי לא יפגוש את נשיא המדינה עד שיתן חנינה לנתניהו. לדבריו, כבר חמש פעמים הבטיח הרצוג שיעשה זאת.

"אני לא רוצה שיהיה משהו שיטריד את ביבי חוץ מהמלחמה עם איראן", אמר טראמפ לרביד לפי הדיווח. "הרצוג הוא חרפה", הוסיף טראמפ. "תגיד לו שאני חושף אותו".

טראמפ הוסיף וטען כי כבר שנה שמדבר עם הרצוג על הנושא: "חמש פעמים הוא הבטיח לי שייתן חנינה לנתניהו". לדבריו, "אמרתי לו שלא אפגוש אותו (אם לא ייתן חנינה לנתניהו). הוא מחזיק את זה מעל הראש של ביבי כבר שנה".

בבית הנשיא הגיבו למתקפה כעבור זמן קצר. בתגובה נכתב כי ״בשעה שכולנו מגוייסים, נשיא המדינה לא עוסק בסוגיית החנינה לראש הממשלה נתניהו. הנשיא הרצוג מכבד ומעריך מאוד את תרומתו האדירה של הנשיא טראמפ לביטחון ישראל, רואה בו מנהיג העולם החופשי, בעל ברית מרכזי של מדינת ישראל ומוקיר במיוחד את עמדתו הנחושה נגד איראן.

"נשיא המדינה הביע בעבר באופן גלוי את עמדתו כי נכון שהמערכות הרלוונטיות יקיימו שיח ענייני במטרה להגיע להסדר מוסכם, לרבות אפשרות של עסקת טיעון, בתיק ראש הממשלה".

עוד הוסיפו: "למען הסדר הטוב, וכפי שהובהר בעבר כבר כמה פעמים - ישראל היא מדינת חוק ריבונית, ולפיכך בקשתו של ראש הממשלה נמצאת על פי הכללים במשרד המשפטים, לקבלת חוות דעת, ולאחר סיום התהליך נשיא המדינה יבחן את הבקשה על פי החוק, טובת המדינה, לפי צו מצפונו וללא כל השפעה מלחצים חיצוניים או פנימיים כאלו או אחרים״.

במקביל גורמים בסביבתו של נשיא המדינה טענו כי בניגוד לדבריו של טראמפ הערב, הרצוג מעולם לא הבטיח לגורם כלשהו שתינתן חנינה בתיקי נתניהו, והבהיר שכל בקשה תטופל לפי הכלל.