רוטמן חושף את הצבועים: "חנינה לנתניהו? דיון פנימי של מדינת ישראל"

יו"ר ועדת החוקה תוקף את הקריאות להתערבות גורמים חיצוניים או משפטיים בהחלטות ריבוניות: "רק העם ונבחריו רשאים להכריע – לא בג"ץ, לא היועמ"שית וגם לא גורמים מחו"ל" | שמחה רוטמן תוקף את הצבועים (פוליטי)

(צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט בכנסת, ח"כ שמחה רוטמן, התייחס לוויכוח הציבורי סביב האפשרות להענקת חנינה לראש הממשלה , וטען כי מדובר בסוגיה שצריכה להישאר להכרעת הציבור הישראלי בלבד.

לדבריו, "כמובן שצודקים לחלוטין אלה שטוענים שאסור לקבל התערבות בריבונותה של המדינה, והדיון על חנינה לנתניהו צריך להישאר בתוך מדינת ישראל ובין אזרחיה".

רוטמן מתח ביקורת על גורמים שלדבריו מצד אחד מתנגדים להתערבות חיצונית, אך מצד שני מבקשים כי גורמים שאינם נבחרים יתערבו בהחלטות פוליטיות. "יש חלק קטן במדינה, לשם הדיון נקרא להם 'הצבועים', שדווקא מאוד רוצים שגורם בלתי נבחר יתערב בהחלטת החנינה אם הרצוג יבחר לתת אותה לנתניהו", כתב.

בדבריו הזכיר גם אירועים מהשנים האחרונות וטען כי אותם גורמים עודדו בעבר התערבות בינלאומית בהחלטות בישראל. לדבריו, מדובר באנשים ש"הסתובבו עם השלט 'Biden Save Us' כשהריבון קיבל החלטות שהם לא אהבו", וכן באלה שלדבריו "מחאו כפיים לראש ממשלת ספרד האנטישמי שנאם להם בקפלן".

בנוסף התייחס רוטמן לדיונים המשפטיים סביב סמכויות מערכת המשפט, וטען כי יש מי שמבקשים שבית המשפט יתערב בהחלטות פוליטיות. "אלו אותם צבועים שרוצים שבג"ץ ידיח את השר או את ראש הממשלה שהם לא אוהבים", אמר.

בסיום דבריו הדגיש כי ההכרעה בנושאים שלטוניים צריכה להיות בידי הציבור ונבחריו בלבד. "בשאלת החנינה, כמו גם בשאלה מי יהיו השרים בממשלה ובעוד הרבה שאלות שהן החלטה של הריבון – רק העם ונבחריו רשאים להכריע", כתב.

לדבריו, "לא בג"ץ, לא מיארה, ונכון – גם לא . העם הוא הריבון. תאמינו רק למי שמוכן להגיד את זה גם כשההחלטות לא מוצאות חן בעיניו. העם הוא הריבון, תמיד".

