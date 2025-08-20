יצחק (בוז'י) הרצוג (נולד ב-1960) הוא נשיא המדינה ה-11, נשוי למיכל ואב לשלושה. הרצוג, שנבחר לתפקיד בשנת 2021, הוא בנו של הנשיא השישי חיים הרצוג ונכדו של הרב הראשי הראשון לישראל, הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג.

מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל, הרצוג מוביל מאמצים דיפלומטיים נרחבים להשבת החטופים, תוך שהוא מקיים פגישות עם מנהיגי עולם ומעביר מסרים תקיפים נגד חמאס. הנשיא מדגיש באופן עקבי כי החזרת החטופים היא "צו מוסרי עליון" וחובתה הבסיסית של המדינה כלפי אזרחיה.

בתקופת המלחמה, הרצוג מקפיד לבקר באופן תדיר ביישובי הצפון והדרום, מחזק את התושבים ומביע תמיכה בכוחות הביטחון. במקביל, הוא פועל לשמירה על אחדות העם ומזהיר מפני הסכנות שבפילוג ובשיח מתלהם.

הנשיא מקדיש מאמצים רבים לחיזוק הקשרים הדיפלומטיים של ישראל, כשהוא נפגש עם מנהיגים ברחבי העולם ומציג את עמדתה של ישראל בתקשורת הבינלאומית. בין היתר, הוא מדגיש את זכותה של ישראל להגן על עצמה ואת הצורך במאבק בטרור האיראני ושלוחיו.

בתחום הפנים, הרצוג פועל לגישור בין הקצוות בחברה הישראלית ומתריע מפני הסכנות שבקיטוב חברתי. הוא קורא באופן עקבי להרגעת הרוחות בשיח הציבורי ומדגיש את חשיבות השמירה על הממלכתיות ועל מוסדות המדינה.