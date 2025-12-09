ברקע סאגת החנינה לראש הממשלה הקורעת את העם, הערב (שלישי) דווח כי מקורבי הנשיא יצחק הרצוג גיבשו חוות דעת משפטית סודית בעבורו, שנועדה לאפשר חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו טרם הגשת כתב האישום נגדו. לפי מקורבו לשעבר של הרצוג, כבר אז התקיימה בין הצדדים הבנה סביב האפשרות לחנינה – עוד בזמן המרוץ לנשיאות.

על פי הדיווח בחדשות 12, בשנת 2019, רגע לפני שהיועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט הכריז על כתב האישום נגד ראש הממשלה, שימש הרצוג כיו"ר הסוכנות היהודית ופניו כבר היו לנשיאות. באותה עת הוא פנה גם לנשיא המכהן ראובן ריבלין וגם לנתניהו בניסיון להתניע מתווה שלפיו נתניהו יקבל חנינה – בתמורה לפרישה מהחיים הפוליטיים.

על פי הדיווח, המגעים נוהלו אז בידי מקורבו של הרצוג, איש העסקים מוטי סנדר, שהזמין חוות דעת משפטית מהעו"ד הבכיר אייל רוזובסקי. חוות הדעת נועדה להכשיר משפטית את בקשת החנינה שתיבחן אצל הרצוג והתבססה בעיקר על פרשת קו 300, במסגרתה נתן נשיאה ה-6 של המדינה ואביו של הנשיא הנוכחי, חנינה למעורבים.

"קיימת תמיכה ברורה בסמכויות הנשיא להעניק חנינה מוקדמת בפסקי דין של בית המשפט העליון", נכתב במסמך. המסקנה שעלתה מחוות הדעת היא ש"לצורך מתן חנינה מוקדמת במקרה פוליטי נחוצים בפועל הסכמה ושיתוף פעולה של הגורמים המשפטיים ובראשם היועץ המשפטי לממשלה".

במסמך נטען כי "החלטת הנשיא חייבת להיות נחרצת", ונקבע שההכרעה הסופית תהיה נתונה לבסוף בידי בג"ץ: "צפוי שהרכב סביר יאשר החלטה ברורה של הנשיא. נוסח החנינה ונוסח תמיכת היועמ"ש חשובים".

באותו העת, ריחפה השאלה במערכת הפוליטית מדוע הליכוד לא מציב מועמד מטעמו מולו. הצעת חברי ליכוד להריץ את מרים פרץ, כלת פרס ישראל, לא זכתה לתמיכתו של נתניהו.

בדיווח נכתב כי מקורבו של הרצוג לשעבר טען ש"תמיכתו ביוזמה, למרות החנינה, לא הייתה עניינית – אלא הכנה לדיל עם נתניהו". הוא הדגיש: "הדיל בין השניים הוא מהלך פוליטי ולא משפטי, אבל חוות הדעת שהוזמנה מעו"ד רציני מראה על הכוונה הממשית שהדבר ייצא אל הפועל – מכשירה את האירוע". ומתוך כך החשש הוא שתמיכתו של הרצוג ביוזמה, עוד בזמן המרוץ לנשיאות, נועדה להכין את הקרקע לדיל – תמיכה בנשיאות תמורת תמיכה בחנינה.

מבית הנשיא נמסר בתגובה: "הדברים חסרי הבסיס, שנכללו בכתבה ששודרה הערב במהדורת החדשות של ערוץ 12, עברו כל גבול של סבירות. חופש הביטוי אינו מצדיק פרסום דברים כה מזעזעים, וכה בלתי נכונים אודות נשיא המדינה.

לפיכך הורה הנשיא לפרקליטו, עוה"ד אמיר טיטונוביץ, למהר ולפתוח בהליך המשפטי המתאים, אל מול כל המלעיזים חסרי האחריות".