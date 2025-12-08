השר איתמר בן גביר והסיכה בצורת חבל תלייה

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר וחברי סיעת 'עוצמה יהודית' הגיעו הבוקר (שני) לדיון בכנסת בחוק עונש מוות למחבלים כשהם עונדים על דש החליפה סיכה בצורת חבל תלייה.

הדיון נערך בוועדה לביטחון לאומי בראשה עומד חבר-הכנסת צביקה פוגל מ'עוצמה יהודית'. "אני וחברי סיעת עוצמה יהודית", כתב השר בן גביר בחשבון X, "הגענו היום לדיוני הוועדה לביטחון לאומי להמשך קידום עונש מוות למחבלים כאשר אנחנו עונדים סוכה בצורת חבל תלייה".

שרי 'עוצמה יהודית' עם סיכת חבל תלייה ( צילום: דוברות )

בן גביר הסביר כי המטרה בסיכה היא "סמל למחויבותנו להעברת החוק וכמסר ברור לפיו המחבלים הם בני מוות. הגיע זמן עונש מוות למחבלים!".

חבר הכנסת נאור שירי מ'יש עתיד', הגיב לסיכה: "מדינת ישראל 2025. לא חטופים. לא דגל ישראל. חבל תלייה".

הסיכה בצורת חבל תלייה שענדו שרי וחברי הכנסת של 'עוצמה יהודית' ( צילום: דוברות )

במהלך הדיון, אמר השר בן גביר: "כולנו באנו עם סיכה שהסיכה הזאת היא אחת האופציות שבה נעשה את החוק עונש מוות למחבלים. כמובן שיש אפשרות בגרדום, ובכסא חשמלי ויש אפשרות גם בהרדמה. מאז שפורסם שרופאים לא ירצו לעזור בעניין החוק, קיבלתי 100 פניות מרופאים שאמרו 'איתמר, רק תגיד מתי'".

השר בן גביר הוסיף ואמר: "הבוקר ראיתי שפורסם שבזמן של איתמר בן גביר מתו 110 מחבלים, הם אמרו שלא היה דבר כזה מתחילת קום המדינה. כמובן שהם באים חולים או מתו מכל מיני פציעות, הם באו ממלחמה. אבל, אני על דבר אחד לא מתכוון להתנצל, הורדנו את כל הקייטנה שהייתה כאן, אחרי עשרות שנים של הפקרות, הטיולים בחצר, המרמלדות, התפריט כיד המלך, הלחמים, הטיפולים האסתטיים".