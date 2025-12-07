לא לבעלי לב חלש: דו"ח של הכנסת סוקר את שיטות ההוצאה להורג

חודש לאחר אישור חוק עונש מוות למחבלים של חברת הכנסת לימור סון הר מלך בקריאה ראשונה בכנסת, הוועדה לביטחון לאומי בראשות חבר הכנסת צביקה פוגל, תתכנס מחר ותדון בשיטות ההוצאות להורג של מחבלים שיוצגו לה.

על פי הדיווח של עמיאל ירחי ב-i24NEWS, בהמשך לחוק, דו"ח חדש של מרכז המחקר והמידע של הכנסת שהוכן ויוצג בוועדה, סוקר את שיטות ההרג בארצות הברית. השיטות שיוצגו, יראו את משמעויות הביצוע לצידן.

על פי הדו"ח, זריקת רעל "גורמת סבל פיזי משמעותי לנידונים"; חנק גז: "באמצעות גז חנקן"; כיסא חשמלי: "דום לב מיידי"; כיתת יורים: "המוות אמור להיגרם במהירות".

כזכור, לפני כחודש הצעת חוק "עונש מוות למחבלים" אושרה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. 39 חברי כנסת הצביעו בעד החוק, ו-16 הצביעו נגדו, וההצעה החוזרה לדיון בוועדה לביטחון לאומי - שיתקיים מחר.

להצעת החוק הוצמדה הצעה של חבר הכנסת ניסים ואטורי והצעה של חה"כ עודד פורר וקבוצת חברי כנסת. ההצעה קובעת כי מחבל שרצח אזרח ישראלי ממניע של גזענות או עוינות כלפי ציבור, מתוך מטרה לפגוע במדינת ישראל ובתקומת העם היהודי בארצו, דינו מיתה, ועונש זה בלבד.

חבר הוועדה, ח"כ גלעד קריב, הגיב לפרסום ואמר כי "אוי למדינה היהודית והדמוקרטית שזה המסמך שמרכז המידע והמחקר של הכנסת צריך להניח על שולחן בית המחוקקים. הצעת חוק עונש מוות הן הצעות פופוליסטיות וקיצוניות שמתאימות למשטר האיראני".

חבר הכנסת קריב הוסיף כי "המאבק בטרור הוא מאבק מוצדק, עיקש וקשה, אבל ההצעות שמקדמים הכהניסטים לא תבאנה להרתעה. הן רק תענקנה עוד רוח גבית לטרור ותדרדרנה אותנו עוד יותר לתחתית המדרון המוסרי".