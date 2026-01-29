כיכר השבת
מבית המשפט לחבל התלייה: 11 סינים בני משפחה הוצאו הבוקר להורג | תיעוד

סין הוציאה להורג 11 חברים בארגון פשע שפעל ממיאנמר בגין רצח 14 אזרחים סינים וניהול רשת הונאות וקזינו שגלגלה מיליארדי דולרים | ההוצאות להורג בוצעו הבוקר במחוז ג'ג'יאנג לאחר שבית המשפט העליון בבייג'ינג אישר את גזרי הדין שניתנו בספטמבר האחרון (בעולם) 

בית המשפט בסין הוציא הבוקר (חמישי) להורג 11 חברים בארגון פשע מאורגן האחראים למותם של 14 אזרחים סינים ולפציעתם של רבים אחרים.

הנידונים, המשתייכים למשפחת מינג הידועה לשמצה, ניהלו רשת רחבת היקף של מתחמי הונאה ובתי הימורים באזור קוקאנג שבצפון מיאנמר, אשר גרפה רווחים המוערכים ביותר מ-1.4 מיליארד דולר מאז שנת 2015.

לפי הודעת בית המשפט העממי הבינוני בוונג'ואו, פעילות הקבוצה כללה שימוש בכוח חמוש להגנה על מתחמי הונאות טלפוניות ואינטרנט. במהלך פעילותם, נקשרו בני המשפחה למקרי רצח, פציעה חמורה וכליאה בלתי חוקית של עובדים ואזרחים שנסחטו על ידם. הרשויות בבייג'ינג הגדירו את מעשיהם כ"מחפירים במיוחד" וציינו כי הראיות נגדם היו חותכות ומספיקות להרשעה בכל הסעיפים.

ההוצאות להורג בוצעו לאחר שבית המשפט העממי העליון אישר את גזרי הדין שניתנו בספטמבר האחרון ודחה את הערעורים שהוגשו בנושא. בין המוצאים להורג נמנו דמויות מפתח בהנהגת הארגון, בהם מינג גואופינג ומינג ג'נז'ן. בטרם ביצוע גזר הדין, אפשרו הרשויות לנידונים להיפגש עם קרובי משפחתם בהתאם לחוק. דובר משרד החוץ הסיני הדגיש כי המדינה תמשיך לפעול נגד מה שכינה "הסרטן של ההימורים וההונאה" באמצעות שיתוף פעולה בינלאומי.

