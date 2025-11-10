מחבלים ברצועת עזה ( צילום: עלי אחמד -פלאש 90 )

אחרי עימות סוער במליאה, הכנסת אישרה הערב (שני) בקריאה ראשונה את הצעת חוק עונש מוות למחבלים של חברת הכנסת לימור סון הר-מלך, וקבוצת חברי כנסת.

תוצאות ההצבעה: 39 חברי כנסת תמכו בהצעה, אל מול 16 מתנגדים, והיא תוחזר לדיון בוועדה לביטחון לאומי. בגזרת החרדים, בש"ס נעדרו מההצבעה, החכ"ים אשר ומקלב התנגדו, ושאר החכ"ים החרדים נעדרו מהדיון. ההצעה מציעה לקבוע כי מי שגרם בכוונה או באדישות למותו של אזרח ישראל ממניע של גזענות או עוינות כלפי ציבור, ומתוך מטרה לפגוע במדינת ישראל ובתקומת העם היהודי בארצו, דינו מיתה. כן מוצע לקבוע כי בבתי המשפט הצבאיים באזור יהודה ושומרון ניתן יהיה להטיל עונש מוות ברוב רגיל של שופטי המותב, ולא ניתן יהיה להקל בעונש מוות שנגזר. השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר אמר בדיון: "החוק הזה יביא בשורה ענקית לעם ישראל. נביא ביטחון לעם ישראל. החוק הזה יהיה החוק הכי חשוב בהיסטוריה של מדינת ישראל. יידע כל מחבל – החוק הזה הוא החוק שירתיע. הוא החוק שיפחיד. הוא החוק שיגרום להם לחשוב אלף פעם לפני שהם עושים עוד שבעה באוקטובר".

בן גביר מחלק בקלאוות לאחר העברת החוק במליאה

יו"ר הוועדה לביטחון לאומי, ח"כ צביקה פוגל אמר כי "זהו רגע היסטורי, מי שבא לרצוח יהודים מתוך שנאה למדינת ישראל – דמו בראשו. יותר לא יהיו מלונות למחבלים, יותר לא יהיו עסקאות שחרור. זהו צעד ראשון ומשמעותי ליצירת הרתעה אמיתית וצדק לקורבנות".

בדברי ההסבר להצעה נכתב: " כי כבר נקבע בחוק - עונש של מאסר עולם על עבירת רצח. הניסיון מלמד כי עונש זה אינו מרתיע מחבלים, שכן רבים מהם מניחים שתקופת מאסרם תקוצר משמעותית בעסקאות הכוללות שחרור אסירים".

עוד נאמר כי "מחבלים רבים אף חזרו לסורם והמשיכו בפעילות טרור לאחר שחרורם. מאחר שעונש המאסר אינו מרתיע דיו, מוצע לקבוע כי דינם של מחבלים על מעשי רצח שביצעו יהיה מיתה. עונש זה יהיה בו כדי להרתיע וכך למנוע ביצוע מעשי טרור נוספים".