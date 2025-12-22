כיכר השבת
בנט בהתקפה נגד נתניהו: "בלשכתו התרחש אירוע הבגידה החמור בתולדות המדינה"

נפתלי בנט התייחס לפרשת קטאר-גייט וטען כי "לשכת נתניהו בגדה במדינת ישראל ובחיילי צה"ל בשעת מלחמה ופעלה עבור קטאר למען בצע כסף, ונתניהו עצמו מטייח את זה" | לדבריו, "זהו אירוע הבגידה החמור בתולדות ישראל. מדינת ישראל חייבת לבוא חשבון בכל כוחה עם האנשים שבגדו בנו" (פוליטי)

(צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט פרסם היום (שני) הודעה חריגה וחריפה בנוגע לפרשת קטרגייט. בהודעתו תקף בנט: "לשכת בגדה במדינת ישראל ובחיילי צה"ל בשעת מלחמה ופעלה עבור קטאר למען בצע כסף, ונתניהו עצמו מטייח את זה".

"זהו אירוע הבגידה החמור בתולדות ישראל, מכיוון שבשונה מהבוגדים מרדכי וענונו ואודי אדיב, כאן הם פועלים מתוך קודש הקודשים של ביטחון ישראל, לשכת ראש הממשלה", אמר .

"בין אם נתניהו ידע ובין אם לא ידע שלשכתו עובדת בשכר עבור אויב בשעת מלחמה, שתי האפשריות מחייבות התפטרות מיידית שלו. מדינת ישראל חייבת לבוא חשבון בכל כוחה עם האנשים שבגדו בנו. אלה מילים קשות, ואני עומד מאחוריהן בצורה מלאה".

באופוזיציה גיבו את בנט. ראש האופוזיציה הגיב: "הודעתו של נפתלי בנט מדויקת. פרשת קטארגייט היא אכן פרשת הבגידה החמורה בתולדות המדינה"

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן הצטרף: "אני מסכים עם בנט. ‏פרשת הכסף מקטאר זו הפרשה הביטחונית החמורה בתולדות ישראל - לשכת נתניהו בגדה בביטחון המדינה בפרשת קטאר ונתניהו חייב להיחקר עד הסוף על כך".

0 תגובות

1
הוא חושב לפני שהוא מדבר ?? או רק רוצה להראות לכולם כמה לא מדברים על הפישול שלו עם השינוי גרסאות ??
יהודי

