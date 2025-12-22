ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט פרסם היום (שני) הודעה חריגה וחריפה בנוגע לפרשת קטרגייט. בהודעתו תקף בנט: "לשכת נתניהו בגדה במדינת ישראל ובחיילי צה"ל בשעת מלחמה ופעלה עבור קטאר למען בצע כסף, ונתניהו עצמו מטייח את זה".

"זהו אירוע הבגידה החמור בתולדות ישראל, מכיוון שבשונה מהבוגדים מרדכי וענונו ואודי אדיב, כאן הם פועלים מתוך קודש הקודשים של ביטחון ישראל, לשכת ראש הממשלה", אמר בנט.

"בין אם נתניהו ידע ובין אם לא ידע שלשכתו עובדת בשכר עבור אויב בשעת מלחמה, שתי האפשריות מחייבות התפטרות מיידית שלו. מדינת ישראל חייבת לבוא חשבון בכל כוחה עם האנשים שבגדו בנו. אלה מילים קשות, ואני עומד מאחוריהן בצורה מלאה".

באופוזיציה גיבו את בנט. ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב: "הודעתו של נפתלי בנט מדויקת. פרשת קטארגייט היא אכן פרשת הבגידה החמורה בתולדות המדינה"

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן הצטרף: "אני מסכים עם בנט. ‏פרשת הכסף מקטאר זו הפרשה הביטחונית החמורה בתולדות ישראל - לשכת נתניהו בגדה בביטחון המדינה בפרשת קטאר ונתניהו חייב להיחקר עד הסוף על כך".