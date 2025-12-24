האקרים פרסמו פרטים אישיים של אמיר אוחנה | זה האיום שצירפו

קבוצת ההאקרים DieNet, המזוהה עם פעילות פרו-רוסית ופרו-פלסטינית ענפה בחודשים האחרונים, פרסמה בסוף השבוע תיעוד המעיד לכאורה על חשיפת פרטיו האישיים של יו"ר הכנסת אמיר אוחנה.

הקבוצה הציגה צילומי מסך מתוך מה שנראה כחשבון הוואטסאפ האישי של אוחנה, לצד מספרי טלפון וכתובות דואר אלקטרוני פרטיות המשויכות לכאורה אליו. בין השאר הוצג צילום מסך של הודעת וואטסאפ שנשלחה לטענתם למכשירו של אוחנה, ובה הזמנה מזויפת ל"פגישה דחופה במשרד ראש הממשלה".

הקבוצה הוסיפה לפרסום מסר מאיים המופנה ישירות לאוחנה, בו נכתב: "שום מאבטחים לא יוכלו להגן עליך, אנחנו קרובים מאוד".

למרות האיומים, גורמי אבטחה מדגישים כי נכון לעכשיו אין עדות לפריצה למערכות ממשלתיות, או לדליפת מידע מסווג מעבר לפרטי התקשורת האישיים שהוצגו.

התקרית ארעה מספר ימים לאחר שקבוצת ההאקרים "חנדלה", המזוהה עם איראן ומוכרת כתוקפת סדרתית של מטרות סייבר ישראליות, פרצה לטלפון של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, ופרסמה אלפי התכתבויות אישיות ואנשי קשר. בנט שבתחילה הכחיש, הודה לבסוף שאכן הושגה גישה לחשבון הטלגרם האישי שלו.