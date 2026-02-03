ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ערך אמש (שני) כנס פוליטי בראשון לציון במהלכו הצהיר כי לדעתו לא ריאלי לשבת עם אריה דרעי בממשלה ומנגד הצהיר כי יאיר גולן יהיה אצלו שר האנרגיה.

בתיעוד שפרסם העיתונאי יהודה שלזינגר ב'וואלה', נראה בנט נשאל האם ישב עם אריה דרעי ועם חרדים שמצהירים הצהרות נגד המדינה בממשלה, והשיב כי בממשלה בראשותו ישבו רק "אנשים ציוניים שמקבלים את מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ובעד שירות צבאי, ופועלים למען שירות צבאי".

לפי בנט, "אם החרדים פתאום יתמכו בחוק המשרתים וגיוס חרדים, הלוואי... הבעיה שכרגע הם כולאים את הציבור שלהם". בנט הוסיף והאשים כי "מי שהכי נפגע מאריה דרעי זה הציבור החרדי. הוא גורם נזקים אדירים ולכן אני לא רואה את זה כדבר ריאלי".

בתגובה לדברים, נמסר מטעמו של דרעי ל'וואלה' כי "שוב בנט מרמה את הציבור. אותו בנט שמזה תקופה מנהל מגעים עם גורמים חרדיים בניסיון להפיל את ממשלת הימין, תוך הבטחות שווא ש'אצלו יקבלו חוק גיוס הכי טוב', יודע היטב שאצל הרב דרעי, שהקים את גוש הימין, אין לא שום סיכוי לתרגילים כאלו. לכן בנט, תנוח דעתך. לדרעי אין שום כוונה לשבת איתך, והוא יעשה הכל כדי שלא תקים את ממשלת השמאל המסוכנת שלך בתמיכת הרשימה הערבית המשותפת".

בהתייחסו ליו"ר 'הדמוקרטים' יאיר גולן, אמר נפתלי בנט, בתיעוד שפרסם העיתונאי עמית סגל כי "למר גולן, יאיר גולן, יש לו פה גדול, זה נכון, יש לו גם הרבה זכויות. הבן אדם בשבעה באוקטובר, בזמן שהממשלה קרסה, הוא ירד לעוטף עם רובה, סיכן את חייו, מה שאף שר בממשלה לא עשה, כל הדברנים הגדולים, הבנים שלו משרתים בצה״ל.

"עכשיו בממשלה שלי, אני אנווט. אני שמעתי גם היום, הוא אמר, לא להעביר כסף למתיישבים - קשקוש, אנחנו נמשיך לכבד ולהצמיח את ההתיישבות ביהודה שומרון. הוא יהיה שר אנרגיה, לא יודע מה, אבל אני לא מחרים אותו, זה בסדר גמור. לא מחרים. וככה זה בחיים".

בנט שב והתייחס לחרדים ואמר כי "בממשלה הנוכחית כולם מושלמים, כאילו, גולדקנופף... 'נמות ולא נתגייס'. איך אריה דרעי אמר, אריה דרעי אמר. הוא אמר, 'שלא יעלה על הדעת, חרדי אחד, גם אם הוא לא בישיבה, שלא יעלה על הדעת ברגע של חולשה ללכת ולהתגייס'. ככה אמר אריה דרעי בזמן מלחמה. מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? הבן שלי הוא לוחם במגלן, וכולם פה, כולם פה ציונים, מימין ומשמאל. אין מונופול לפטריוטיות לימין, אין מונופול על אהבת השלום לשמאל. כולנו רוצים שיהיה טוב, כולנו צריכים להיות תחת האלונקה".

בנט שב ואמר על יאיר גולן: "הבן אדם נלחם, סיכן את חייו, היה סגן רמטכ"ל, עם פה גדול, נחיה עם זה".

במהלך הכנס, הצהיר נפתלי בנט כי לא ישב עם המפלגות הערביות - כפי שהבטיח בעבר וכזכור הפר והקים בסופו של דבר ממשלה עם מנסור עבאס.

תחילה, התייחס בנט לישיבה בממשלה עם עבאס ואמר כי "כל הזמן שואלים אותי 'הבטחת והפרת הבטחה בעניין מנסור עבאס'. קודם כל זה נכון", אמר בנט, "אני לא יכול לשנות את ההיסטוריה. עובדתית אמרתי שאני לא אשב איתו ובסופו של דבר ישבתי. אני נוטל את האחריות ועומד מאחורי ההחלטה כולל הביקורת המוצדקת".

לאחר מכן אמר כי כעת זה לא ריאלי כי "אין מנדט במדינת ישראל להקים ממשלה שמושתתת על המפלגות הערביות".