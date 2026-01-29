יו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי, במתקפה חריפה נגד יו"ר 'ישר', גדי איזנקוט, בעקבות סרטון בחירות בו תקף את העברת התקציב בקריאה ראשונה וטען כי מדובר ב'תקציב תמורת השתמטות'.

איזנקוט כאמור צייץ סרטון בחירות בו טען כי תקציב המדינה שאושר אמש הוא חלק מ'דיל' של תקציב מדינה תמורת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות.

בתגובה, ח"כ דרעי תקף את איזנקוט בחריפות חריגה וכתב לו: "גדי, אני מאוכזב ממך עמוקות. הערכתי אותך וראיתי בך מי שיכול להביא רוח אחרת לעם הכאוב שלנו. הגנתי עליך מול התקפות של בנט ונאבקתי כדי שתיכנס לקבינט המצומצם".

דרעי הוסיף בדבריו הקשים וכתב: "אני מבין שהלחץ במחנה השמאל גדול, אבל לרדת לשפל כזה? להשתמש במוטיבים אנטישמיים מובהקים רק כדי לגרוף כמה קולות? זו הבשורה החדשה שאתה מביא? עוד מאותו רעל ושנאה שהציבור מאס בהם?".

"לצערי", סיים דרעי: "אתה צועד בדרכו של לפיד ואתה גם תסיים כמוהו".