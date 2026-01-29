כיכר השבת
"משתמש במוטיבים אנטישמיים"  

דרעי במתקפה חסרת תקדים נגד איזנקוט: "צועד בדרכו של לפיד, אתה תסיים כמוהו"

יו"ר ש"ס דרעי במתקפה חריפה נגד יו"ר ישר איזנקוט בעקבות סרטון בחירות בו תקף את העברת התקציב וטען כי מדובר ב'תקציב תמורת השתמטות' | דרעי: "להשתמש במוטיבים אנטישמיים מובהקים? (פוליטי)

4תגובות
איזנקוט ודרעי (צילום: מרים אלסטר/Flash90)

יו"ר ש"ס, ח"כ , במתקפה חריפה נגד יו"ר 'ישר', גדי איזנקוט, בעקבות סרטון בחירות בו תקף את העברת התקציב בקריאה ראשונה וטען כי מדובר ב'תקציב תמורת השתמטות'.

איזנקוט כאמור צייץ סרטון בחירות בו טען כי תקציב המדינה שאושר אמש הוא חלק מ'דיל' של תקציב מדינה תמורת והסדרת מעמד תלמידי הישיבות.

בתגובה, ח"כ דרעי תקף את איזנקוט בחריפות חריגה וכתב לו: "גדי, אני מאוכזב ממך עמוקות. הערכתי אותך וראיתי בך מי שיכול להביא רוח אחרת לעם הכאוב שלנו. הגנתי עליך מול התקפות של בנט ונאבקתי כדי שתיכנס לקבינט המצומצם".

דרעי הוסיף בדבריו הקשים וכתב: "אני מבין שהלחץ במחנה השמאל גדול, אבל לרדת לשפל כזה? להשתמש במוטיבים אנטישמיים מובהקים רק כדי לגרוף כמה קולות? זו הבשורה החדשה שאתה מביא? עוד מאותו רעל ושנאה שהציבור מאס בהם?".

"לצערי", סיים דרעי: "אתה צועד בדרכו של לפיד ואתה גם תסיים כמוהו".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (96%)

לא (4%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
אינני שסניק . אבל תגובה לעניין חזקה ממוקדת
שיע
2
כל מי שעיניו בראשו יודע שהראשון שהשמאל עשו לו סיכול ממוקד זה דרעי. וזה אומר שהוא בשבילנו האדם הכי ראוי שיש כמובן כל התגובות ברשתות עכשיו זה שברור דרעי גנב. אנחנו לא שמים על ההזויים האלו אפילו פס בוז
יעקב
1
יש לי בטן מלאה נגד דרעי אבל הפעם אהבתי ענה לו ישר ולענין [אפרופו ישר]
מנחם
דרעי מדבר כך כי הוא יודע שכשל בכל מה שנוגע לציבור הספרדי הוא מריח בחירות ומנסה למכור לציבור הספרדי כמה שהוא נלחם עבורנו את האמת הוא נלחם על הכסא לו אולי שביבי יצע לו במקום בכסא לו?
...............

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר