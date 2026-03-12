יו״ר ש"ס ח"כ אריה דרעי ויהודה אבידן מנכ"ל משרד הדתות, ביקרו הערב (חמישי) אצל גדליהו בן שמעון יו"ר המועצה הדתית ברמת גן ורעננה, המאושפז במצב קשה בבית החולים 'איכילוב' לאחר שנפצע קשה בפיגוע דקירה ברמת גן, לביקור התלווה פרופסור אלי שפרכר מנכ"ל בית החולים.

דרעי אמר מחוץ לחדרו: ״היה כאן נס גדול מאוד. הרב גדליהו בן למשפחת צדיקים גדולים. שמעתי מהרופאים על מצבו הקשה כשהגיע לניתוח, ובחסדי שמים הצליחו להציל את חייו".

דרעי הוסיף כי "צריך להמשיך להתפלל לרפואתו השלמה. נתפלל שבעזרת ה׳ יד ישראל תנצח ולא נדע עוד מעשי טרור כאלו״.

מוקדם יותר פרסם יו"ר ש״ס הודעה בה כתב: "מזועזע עד עמקי נשמתי מהתקיפה הנפשעת שביצע בן עוולה כלפי יו״ר המועצ״ד ברמת גן, עו״ד גדליהו בן שמעון, שנפצע ונמצא במצב קשה. אני קורא לציבור להרבות בתפילה לרפואתו השלמה של גדליהו בן ישועה".

הראשון לציון הרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד יוסף קרא להתפלל: "אני קורא לכל יהודי, להעתיר בתפילה ולעורר רחמי שמים מרובים על שלוחא דרבנן רב הפעלים גדליהו בן ישועה בתושח"י, ולומר פרק כ' בתהילים "יענך ביום צרה, וא-ל כביר לא ימאס תפילת רבים".

כזכור, יו"ר המועצה הדתית בעיר רמת גן ממפלגת ש"ס, עורך הדין גדליהו בן שמעון נדקר ברחוב היום בעיר רמת גן, מצבו מוגדר קשה. הוא פונה לבית החולים עם פצעי דקירה.

האירוע התרחש בסביבות השעה 15:15, כאשר צעיר ערבי, לפי הדיווחים בן 15, ניגש לבכיר החרדי ודקר אותו מספר פעמים. מדיווחים עולה כי התוקף אף צעק "אללה אכבר" תוך כדי מעשה, מה שמגביר את החשד כי אכן מדובר באירוע טרור.