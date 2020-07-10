קהל רב ובראשם רבנים רמי מעלה השתתפו בשמחת החתונה לבן ראובן זר, יד ימינו של הגאון הרב ישראל מאיר לאו, עם בת גדליהו בן שמעון, יו"ר המועצה הדתית רמת גן - רעננה | בשמחה נצפו הרבנים הראשיים לישראל בעבר ובהווה, לצד רבני ערים ואישי ציבור, שבאו לחלוק כבוד למחותנים הרמים (ברנז'ה)
סגן ראש עיריית בני ברק, עו"ד גדליהו בן שמעון בביקור חג חנוכה אצל רבני משפחת בן שמעון שליט"א. בראשם נשיא מועצת חכמי התורה חכם שלום כהן גיס הרבנים בן שמעון, הגאון רבי שלמה בן שמעון, רב העיר הספרדי בבני ברק הגאון רבי מסעוד בן שמעון והגאון רבי ניסים בן שמעון ראב"ד תל אביב