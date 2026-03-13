כיכר השבת
מסוכנות גבוהה

מעצרו של המחבל החשוד בדקירת גדליהו בן שמעון הוארך בעשרה ימים

הצעיר, תושב ג'ת בן 21, חשוד כי דקר את יו"ר המועצה הדתית בעיר רמת גן, גדליהו בן שמעון ופצע אותו באורח קשה; בית המשפט קבע כי קיים חשד סביר למעורבותו והורה לבחון גם את מצבו הנפשי (חדשות)

5תגובות
(צילום: יעקב כהן)

בית משפט השלום בתל אביב האריך הבוקר (שישי) בעשרה ימים את מעצרו של צעיר בן 21 תושב ג'ת, החשוד בביצוע פיגוע הדקירה שאירע אתמול ברמת גן. המעצר הוארך עד ל-23 במרץ.

לפי החשד, הערבי התנפל ברחוב ביאליק בעיר על גדליהו בן שמעון, יו"ר המועצה הדתית ברמת גן, ודקר אותו מספר פעמים בזמן שהלך במקום ושוחח בטלפון.

בן שמעון נפצע באורח קשה והוא מאושפז בבית החולים כשהוא מורדם ומונשם, ונשקפה סכנה ממשית לחייו.

החשוד נעצר זמן קצר לאחר האירוע, לאחר שאותר בסריקות שביצעו שוטרים באזור. חוקרי ימ"ר תל אביב הגדירו את המקרה כפיגוע דקירה ממניע לאומני.

בדיון בבית המשפט ביקשה המשטרה להאריך את מעצרו של החשוד ב-14 ימים, בטענה שמדובר באירוע חמור במיוחד המעיד על מסוכנות גבוהה לציבור. עוד נטען כי קיימת סכנה לשיבוש החקירה וכי בפני החוקרים עומדות פעולות רבות לביצוע.

מנגד, סנגורו של החשוד טען כי מרשו מכחיש את החשדות המיוחסים לו וכי טרם נפגש עמו לשמיעת גרסתו. לדבריו, מדובר בסטודנט שעבד במשך שנים לצד יהודים ומעולם לא היה מעורב באירועים אלימים.

הסנגור הוסיף כי החשוד מטופל פסיכיאטרית מזה כשנתיים ונוטל תרופות באופן קבוע. לטענתו, במסמכים רפואיים עולה כי הוא סובל ממחשבות רדיפה ואף טוען כי הוא שומע את קולו של בן דודו שנרצח בעבר. על רקע זה ביקש הסנגור להפנות את הצעיר להסתכלות פסיכיאטרית ולקצר את ימי המעצר.

השופט אילן רונן קבע בהחלטתו כי לאחר שעיין בחומרי החקירה מצא שקיים חשד סביר שהחשוד ביצע את העבירות המיוחסות לו. לדבריו, מדובר בתיק חקירה רחב היקף, והיחידה החוקרת הציגה בפניו גם דוחות סודיים התומכים בבקשת המעצר.

עם זאת, השופט לא נעתר לבקשת המשטרה במלואה והורה על הארכת המעצר בעשרה ימים בלבד. בנוסף ציין כי לנוכח טענות ההגנה בדבר מצבו הנפשי של החשוד יש לוודא כי תיערך בדיקה פסיכיאטרית מתאימה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
בית המשפט קבע לבחון את מצבו הנפשי של המחבל הארור? הבנתם? כנראה מצבו הנפשי הולך לזכותו כמו מצבה הנפשי של הפצרי"ת ומצבו הנפשי של המרגל מפיקוד דרום שבית המשפט קבע שהוא לא היה כשיר נפשית? הבנתם? דרגה בכירה מאוד בצבא, חברים קרובים מאוד מהפיקוד הבכיר ביותר בצבא, חבר אחים לנשק, אבל הוא לא כשיר נפשית? על מי
משה
4
מי שמנסה לרצוח יהודי ברחוב בגלל שנאה לאומנית הוא סכנה לציבור כולו מערכת המשפט חייבת להבהיר חדמשמעית: טרור לא מקבל הקלות ולא תירוצים עם ישראל מצפה לענישה מחמירה והרתעה אמיתית רפואה שלמה ומהירה לגדליהו בן שמעון
אמיר
3
היום זה יו״ר מועצה דתית מחר זה כל אזרח תמים חובה להילחם בטרור לפני שהוא מגיע לעוד משפחות
דיין
2
לאדם במצב פסיכיאטרי מותר לרצוח? או אסור להעניש? הוא הכי מסוכן.. הוא מועד לפורענות. זו סיבה למה לא לשחררו לעולם
מצב נפשי
1
מעניין שנרדפים רק כלפיי יהודים, כמו השמאלנים כולם אחרי שנעצרים הופכים להיות פסיכיאטריים עד אז כולם נהורים. דיייי לקשקש לנו.
אא

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר