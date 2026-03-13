מעצרו של המחבל החשוד בדקירת גדליהו בן שמעון הוארך בעשרה ימים

בית משפט השלום בתל אביב האריך הבוקר (שישי) בעשרה ימים את מעצרו של צעיר בן 21 תושב ג'ת, החשוד בביצוע פיגוע הדקירה שאירע אתמול ברמת גן. המעצר הוארך עד ל-23 במרץ.

לפי החשד, הערבי התנפל ברחוב ביאליק בעיר על גדליהו בן שמעון, יו"ר המועצה הדתית ברמת גן, ודקר אותו מספר פעמים בזמן שהלך במקום ושוחח בטלפון.

בן שמעון נפצע באורח קשה והוא מאושפז בבית החולים כשהוא מורדם ומונשם, ונשקפה סכנה ממשית לחייו.

החשוד נעצר זמן קצר לאחר האירוע, לאחר שאותר בסריקות שביצעו שוטרים באזור. חוקרי ימ"ר תל אביב הגדירו את המקרה כפיגוע דקירה ממניע לאומני.

בדיון בבית המשפט ביקשה המשטרה להאריך את מעצרו של החשוד ב-14 ימים, בטענה שמדובר באירוע חמור במיוחד המעיד על מסוכנות גבוהה לציבור. עוד נטען כי קיימת סכנה לשיבוש החקירה וכי בפני החוקרים עומדות פעולות רבות לביצוע.

מנגד, סנגורו של החשוד טען כי מרשו מכחיש את החשדות המיוחסים לו וכי טרם נפגש עמו לשמיעת גרסתו. לדבריו, מדובר בסטודנט שעבד במשך שנים לצד יהודים ומעולם לא היה מעורב באירועים אלימים.

הסנגור הוסיף כי החשוד מטופל פסיכיאטרית מזה כשנתיים ונוטל תרופות באופן קבוע. לטענתו, במסמכים רפואיים עולה כי הוא סובל ממחשבות רדיפה ואף טוען כי הוא שומע את קולו של בן דודו שנרצח בעבר. על רקע זה ביקש הסנגור להפנות את הצעיר להסתכלות פסיכיאטרית ולקצר את ימי המעצר.

השופט אילן רונן קבע בהחלטתו כי לאחר שעיין בחומרי החקירה מצא שקיים חשד סביר שהחשוד ביצע את העבירות המיוחסות לו. לדבריו, מדובר בתיק חקירה רחב היקף, והיחידה החוקרת הציגה בפניו גם דוחות סודיים התומכים בבקשת המעצר.

עם זאת, השופט לא נעתר לבקשת המשטרה במלואה והורה על הארכת המעצר בעשרה ימים בלבד. בנוסף ציין כי לנוכח טענות ההגנה בדבר מצבו הנפשי של החשוד יש לוודא כי תיערך בדיקה פסיכיאטרית מתאימה.