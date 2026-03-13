חשבון ה-X בשם "MOSSAD FARSI", המזוהה עם דוברות המוסד בשפה הפרסית, פרסם פוסט חריף בעקבות מינויו של מוג'תבא חמינאי למנהיג העליון של איראן לאחר חיסול אביו, עלי חמינאי.

בפוסט נכתב: "הם בחרו באדם מת להנהיג אותם. אדם מת שסיים עוד לפני שהתחיל". חשבון "MOSSAD FARSI" נפתח ברשת X במאי בשנה שעברה. על פי פרסומיו, מדובר בחשבון הרשמי של דוברות המוסד בשפה הפרסית – טענה שלא הוכחשה עד כה באופן רשמי. האם מדובר בטענה על כך שחמינאי הבן כבר מת, או איום שהוא יחוסל בקרוב?

מוקדם יותר, בראיון לתוכנית הרדיו של בריאן קילמיד ברשת פוקס ניוז אמר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על חמינאי: "אני חושב שהוא כנראה חי. אני חושב שהוא פגוע, אבל כנראה עדיין חי בצורה כלשהי".

חמינאי, בנו של המנהיג העליון הקודם עלי חמינאי, מונה לתפקיד לאחר שאביו נהרג בתחילת המלחמה בתקיפה שיוחסה לארצות הברית ולישראל. מאז מינויו הוא לא נראה בציבור, והצהרותיו האחרונות פורסמו באמצעות כלי התקשורת הממלכתיים באיראן.