כוחות הביטחון ומתנדבי יחידת החילוץ עציון-יהודה של משטרת ישראל פעלו במהלך הלילה לחילוץ שני מטיילים שנקלעו למצוקה במדבר יהודה לאחר שאיבדו את דרכם במהלך טיול.

השניים, תושבי ירושלים בני 18 ו-20, יצאו אתמול בשעות הצהריים לטיול במורד נחל ערוגות. במהלך הטיול הותקפו באבנים על ידי פלסטינים שזיהו אותם כשהם מטיילים לבדם באזור.

בעקבות התקיפה החלו השניים להימלט מהמקום וירדו מהמסלול שתכננו מראש. כתוצאה מכך איבדו את דרכם בעומק השטח ולא הצליחו לשוב למקום בטוח.

למרות קשיים טכנולוגיים בקליטה, הצליחו המטיילים ליצור קשר עם גורמי הביטחון ולדווח על מצוקתם.

לאחר קבלת הדיווח החלו מתנדבי יחידת החילוץ עציון-יהודה, יחד עם שוטרי תחנת עציון במחוז ש"י, בסיוע כוחות צה"ל ואנשי מחלקת הביטחון של גוש עציון, בפעולות לאיתור השניים. החיפושים כללו שימוש באמצעים מיוחדים, סריקות רגליות בשטח והפעלת רחפנים.

לאחר מספר שעות של חיפושים, כאשר החשכה כבר ירדה, הצליח כוח צבאי שהוכוון על ידי יחידת החילוץ להגיע אל המטיילים שהיו אבודים בעומק השטח וחששו להיתקל שוב בתוקפים.

מתנדבי יחידת החילוץ העניקו לשניים סיוע ראשוני ותמיכה, ולאחר מכן ליוו אותם אל מחוץ למסלול ולמקום מבטחים, ממנו יכלו להמשיך בדרכם בבטחה.

ביחידת החילוץ הזכירו לציבור המטיילים להיערך מראש לכל טיול בשטח, להצטייד בכמות מים מספקת, לנוע במסלולים מסומנים בלבד ולעדכן קרובים על מסלול הטיול וזמני היציאה והחזרה. עוד הומלץ להצטייד באמצעי תאורה ובסוללות נוספות לטלפון הנייד.