כיכר השבת
הזמר פותח את הלב | צפו

פיני איינהורן שובר שתיקה: "חייב לשים סוף לשמועות"

אחרי שבועות של דאגה בקרב אלפי מעריציו, הזמר האהוב פיני איינהורן מבהיר את המצב הרפואי ומנפץ את השמועות המבהילות: "זה היה עניין קטן וברוך השם זה מאחורינו" • וגם: הקריאה המרגשת של פיני לעוקבים (ברנז'ה)

לאחר שלושה שבועות של חרושת שמועות ודאגה כנה בקרב עולם המוזיקה היהודית, הזמר פיני איינהורן החליט לעשות סדר ולהרגיע את מעריציו הרבים בפוסט גלוי לב ומיוחד.

"אני חייב לשים סוף לשמועות", כתב איינהורן לעוקביו, כשהוא מתייחס ללחשושים הכואבים על מצבו הבריאותי. "אין לי סרטן. היה איזה עניין רפואי קטן וברוך השם זה מאחורינו".

איינהורן, הידוע באנרגיות המחשמלות שלו על הבמה, בחר לנצל את הרגע כדי לעורר לתפילה על אחרים: "זו ההזדמנות להתפלל עבור אלו שבאמת צריכים רפואה", הוסיף הזמר, כשהוא מבקש להסית את אור הזרקורים ממנו אל עבר החולים הזקוקים לרחמי שמיים

כזכור, לפני כשלושה שבועות עורר פיני דאגה רבה כאשר שיתף בכנות יוצאת דופן על התמודדות רפואית: "חברים יקרים, לא חשבתי שאשתף אתכם בזה, חשבתי שאני חזק מזה", כתב אז, "אבל בימים האחרונים אני מתמודד עם בעיה רפואית ומקווה מאוד שזה יסתיים בקרוב".

    כעת, עם הבשורה המרגיעה כי האירוע מאחוריו, יכולים מעריציו של איינהורן לנשום לרווחה ולצפות לשובו המלא לבמות עם הלהיטים הגדולים והאנרגיה המוכרת.

    האם הכתבה עניינה אותך?

    כן (87%)

    לא (13%)

    תוכן שאסור לפספס:

    0 תגובות

    אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

    אולי גם יעניין אותך:

    עוד באנשים:

    כיכר השבת
    RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

    חדשות ואקטואליה

    חדשות
    חרדים
    ברנז´ה

    תוכניות

    VOD
    פודקאסטים

    מיוחדים

    תפילות
    דעות
    יהדות
    משפחה

    פנאי

    בית וסטייל
    אוכל ומתכונים
    תיירות
    מוזיקה
    רכב ותחבורה
    דיגיטל

    מאמרים

    מגזינים
    מאמע

    בריאות וכלכלה

    צרכנות
    בריאות
    כלכלה
    כיכר העיר

    כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

    מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר