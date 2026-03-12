פיני איינהורן שובר שתיקה: "חייב לשים סוף לשמועות"

לאחר שלושה שבועות של חרושת שמועות ודאגה כנה בקרב עולם המוזיקה היהודית, הזמר פיני איינהורן החליט לעשות סדר ולהרגיע את מעריציו הרבים בפוסט גלוי לב ומיוחד.

"אני חייב לשים סוף לשמועות", כתב איינהורן לעוקביו, כשהוא מתייחס ללחשושים הכואבים על מצבו הבריאותי. "אין לי סרטן. היה איזה עניין רפואי קטן וברוך השם זה מאחורינו".

איינהורן, הידוע באנרגיות המחשמלות שלו על הבמה, בחר לנצל את הרגע כדי לעורר לתפילה על אחרים: "זו ההזדמנות להתפלל עבור אלו שבאמת צריכים רפואה", הוסיף הזמר, כשהוא מבקש להסית את אור הזרקורים ממנו אל עבר החולים הזקוקים לרחמי שמיים

כזכור, לפני כשלושה שבועות עורר פיני דאגה רבה כאשר שיתף בכנות יוצאת דופן על התמודדות רפואית: "חברים יקרים, לא חשבתי שאשתף אתכם בזה, חשבתי שאני חזק מזה", כתב אז, "אבל בימים האחרונים אני מתמודד עם בעיה רפואית ומקווה מאוד שזה יסתיים בקרוב".

כעת, עם הבשורה המרגיעה כי האירוע מאחוריו, יכולים מעריציו של איינהורן לנשום לרווחה ולצפות לשובו המלא לבמות עם הלהיטים הגדולים והאנרגיה המוכרת.