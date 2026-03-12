המשנה לנשיא בית המשפט העליון נעם סולברג ענה הרב (חמישי) באופן חריג לפרופ' משה כהן-אליה מערוץ 14, שקרא לו "לעמוד מול" נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית ולתמוך בסנקציות עליו ועל היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה.

סולברג הביע התנגדות לקריאתו של אליה-כהן להתערבות חיצונית בענייני הפנים של ישראל וכתב: "לנו הפתרונים, גם אם הם קשים; לא לזולתנו".

במרכז דבריו של סולברג עומדת האזהרה מפני אובדן הריבונות. הוא מציין כי הקריאה לממשל האמריקאי להטיל סנקציות "מחייבת להזכיר נשכחות משכבר הימים", ומזכיר כיצד פנייה לעזרה חיצונית של הגנרל הרומי פומפיוס בתקופת בית שני "הביאה לקץ העצמאות המדינית והפכה את יהודה למדינת חסות רומית". בכך מבהיר המשנה לנשיא כי פתרון משברים פנימיים באמצעות לחץ זר הוא מתכון לאובדן העצמאות של המדינה כולה.

למרות המחלוקות האידיאולוגיות המוכרות בין השופטים, סולברג יוצא להגנתו של הנשיא המכהן וקורא לדיוק בשיח הציבורי. הוא משתמש בדימוי של מערכת החי"ץ (זיהוי עמית-טורף) ומזהיר כי "טעות בזיהוי היא רתת-אסון". סולברג מדגיש כי בעוד ש"לחלוק לבטח מותר", הרי שהניסיון להציג את הנשיא כאויב המערכת הוא שגוי מיסודו: "הנשיא יצחק עמית, אינו טורף; הוא עמית".