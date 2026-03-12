כיכר השבת
מזעזע: נערה בת 17 רצה למרחב המוגן - ונדרסה למוות

הולכת רגל כבת 20 נהרגה כתוצאה מפגיעת רכב ברחוב מנחם בגין ברחובות | יוסף חיים מלוקה שהגיע ראשון לזירה חובש איחוד הצלה מסרו: "נמסר לנו בזירה שמדובר בהולכת רגל שנפגעה מרכב פרטי, עוברי אורח סיפרו שבדרכה למרחב מוגן בעקבות האזעקות נפגעה מרכב, למרבה הצער נקבע מותה בזירה עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבלה" (בארץ)

הזירה הקשה ברחובות (צילום: איחוד הצלה)

טרגדיה ברחובות: נערה בת 17 נהרגה הערב (חמישי) מפגיעת רכב בעיר. על פי עדי ראייה, ה התרחשה בזמן התרעה מקדימה לירי טילים מאיראן, ובעת שהנערה רצה לכיוון מרחב מוגן - אז נפגעה ממכונית ונפצעה אנוש.

צוותי מד"א שהגיעו למקום, דרך מנחם בגין בעיר רחובות, זיהו את הנערה כשהיא סובלת מפגיעה רב-מערכתית וללא סימני חיים. הם נאלצו לקבוע את מותה.

יוסף חיים מלוקה שהגיע ראשון לזירה חובש איחוד הצלה מסרו: "נמסר לנו בזירה שמדובר בהולכת רגל שנפגעה מרכב פרטי (עוברי אורח סיפרו שבדרכה למרחב מוגן בעקבות האזעקות נפגעה מרכב) . למרבה הצער נקבע מותה בזירה עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבלה".

פראמדיקית מד"א שילה אלפסי סיפרה: "הנערה שכבה על הכביש כשהיא מחוסרת הכרה וסובלת מפגיעה רב-מערכתית. סיפרו לנו שהיא נפגעה מרכב. ביצענו בדיקות רפואיות אבל היא הייתה ללא סימני חיים ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותה".

0 תגובות

3
ממש מצער
נהוראי
2
וואוו ה' ישמור
מימי
1
עצוב מאוד
יהודי

