מזעזע: נערה בת 17 רצה למרחב המוגן - ונדרסה למוות

טרגדיה ברחובות: נערה בת 17 נהרגה הערב (חמישי) מפגיעת רכב בעיר. על פי עדי ראייה, התאונה התרחשה בזמן התרעה מקדימה לירי טילים מאיראן, ובעת שהנערה רצה לכיוון מרחב מוגן - אז נפגעה ממכונית ונפצעה אנוש.

צוותי מד"א שהגיעו למקום, דרך מנחם בגין בעיר רחובות, זיהו את הנערה כשהיא סובלת מפגיעה רב-מערכתית וללא סימני חיים. הם נאלצו לקבוע את מותה.

יוסף חיים מלוקה שהגיע ראשון לזירה חובש איחוד הצלה מסרו: "נמסר לנו בזירה שמדובר בהולכת רגל שנפגעה מרכב פרטי (עוברי אורח סיפרו שבדרכה למרחב מוגן בעקבות האזעקות נפגעה מרכב) . למרבה הצער נקבע מותה בזירה עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבלה".

פראמדיקית מד"א שילה אלפסי סיפרה: "הנערה שכבה על הכביש כשהיא מחוסרת הכרה וסובלת מפגיעה רב-מערכתית. סיפרו לנו שהיא נפגעה מרכב. ביצענו בדיקות רפואיות אבל היא הייתה ללא סימני חיים ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותה".