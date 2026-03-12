פונו לבית החולים תאונה קשה בגאולה בירושלים: אוטובוס פגע בשני ילדים חרדים - שנפצעו בשכונת גאולה בירושלים, התרחש לפני זמן קצר תאונה קשה, כאשר אוטובוס נוסעים פגע בשני ילדים, על פי כונני החירום במקום, ילד נפצע באורח בינוני וילדה באורח קל (חדשות חרדים)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 11:15