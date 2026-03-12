כיכר השבת
פונו לבית החולים

תאונה קשה בגאולה בירושלים: אוטובוס פגע בשני ילדים חרדים - שנפצעו

בשכונת גאולה בירושלים, התרחש לפני זמן קצר תאונה קשה, כאשר אוטובוס נוסעים פגע בשני ילדים, על פי כונני החירום במקום, ילד נפצע באורח בינוני וילדה באורח קל (חדשות חרדים)

2תגובות
זירת התאונה (צילום: איחוד הצלה)

כונני ההצלה והחירום, העניקו לפני זמן קצר (חמישי) סיוע רפואי ראשוני בזירת תאונה ברחוב מלכי ישראל ב.

ה התרחשה ברחוב המרכזי של שכונת גאולה בירושלים - ברחוב מלכי ישראל פינת רחוב נחום.

בתאונה נפגעו שני ילדים חרדים. ילד בן שש פונה לבית החולים כשהוא במצב בינוני וילדה בת 8 פונתה במצב קל.

ישראל קאהן, זאבי קליין ודניאל בן שושן חובשי איחוד הצלה מסרו: "מדובר בילד וילדה הולכי רגל שנפגעו מאוטובוס. הענקנו סיוע רפואי ראשוני לילד בן 6 שבשלב זה מצבו מוגדר בינוני, ולילדה בת 8 שמצבה מוגדר קל. הילד והילדה פונו לבית חולים באמבולנס של איחוד הצלה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (95%)

לא (5%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
כן הרגע בעלי ראה את זה בעיניים ה' יעזור
שש
1
לצערי הקו הזה מאד בעייתי בכל המובנים
יהודית

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר