כונני ההצלה והחירום, העניקו לפני זמן קצר (חמישי) סיוע רפואי ראשוני בזירת תאונה ברחוב מלכי ישראל בירושלים.
התאונה התרחשה ברחוב המרכזי של שכונת גאולה בירושלים - ברחוב מלכי ישראל פינת רחוב נחום.
בתאונה נפגעו שני ילדים חרדים. ילד בן שש פונה לבית החולים כשהוא במצב בינוני וילדה בת 8 פונתה במצב קל.
ישראל קאהן, זאבי קליין ודניאל בן שושן חובשי איחוד הצלה מסרו: "מדובר בילד וילדה הולכי רגל שנפגעו מאוטובוס. הענקנו סיוע רפואי ראשוני לילד בן 6 שבשלב זה מצבו מוגדר בינוני, ולילדה בת 8 שמצבה מוגדר קל. הילד והילדה פונו לבית חולים באמבולנס של איחוד הצלה".
