בשורות מעודדות מגיעות מלייקווד: הבחור מרדכי ברקוביץ' (23), שהפך לסמל של מאבק נגד נהיגה בשכרות לאחר מעורבותו בתאונה קטלנית, הועבר השבוע ממתקן הכליאה הנוקשה בניו ג'רזי אל מחנה המאסר "אוטסוויל" (Otisville) בניו יורק – מתקן המאפשר שמירה על אורח חיים דתי בתנאים נוחים יותר.

הפרשה החלה בחודש תמוז תשפ"ב (יולי 2022). ברקוביץ', שחזר הביתה מערב 'טועמיה' בערב שבת, נהג במהירות של 140 קמ"ש כפול מהמהירות המותרת כשהוא תחת השפעת אלכוהול בריכוז גבוה פי שניים מהסף החוקי. במהלך ניסיון עקיפה של פס לבן כפול, התנגש חזיתית ברכב שהגיע מולו. בתאונה הקשה נהרגה אישה, ואישה נוספת נפצעה קשה. האירוע הותיר רושם קשה בקהילה החרדית בלייקווד ובתפוצות.

לאחר התאונה הביע ברקוביץ חרטה עמוקה ויוצאת דופן. הוא הקדיש את זמנו להקמת קמפיין ציבורי נרחב תחת הכותרת "אם שותים לא נוהגים". המאמץ החינוכי שלו הכה גלים, ולמעלה מ-45,000 איש חתמו על התחייבות להימנע מנהיגה בשכרות.

בגזר הדין שניתן בחודש כסלו האחרון, התייחס השופט לפעילותו הציבורית. למרות שהתביעה דרשה 10 שנות מאסר ללא אפשרות לשחרור על תנאי, החליט השופט להסתפק ב-6 שנות מאסר בלבד, כהכרה בחרטה הכנה ובניסיון לתקן את הנזק החברתי.

למרות גזר הדין, עסקני ארגון 'צדק' לא נואשו. במאמץ דיפלומטי מול לשכת מושל ניו ג'רזי, פיל מרפי, הצליחו להביא להחלטה דרמטית: ביומו האחרון בתפקיד השתמש המושל בסמכותו והמתיק את העונש לשנתיים מאסר בלבד.

כעת, עם העברתו למתקן 'אוטסוויל', מקווים בסביבתו כי יוכל להמשיך בתהליך התיקון והשיקום בתנאים הולמים. עסקני הקהילה שבו והדגישו כי הסיפור כולו מהווה תזכורת כואבת וטרגית להשלכות הקטלניות של נהיגה תחת השפעת אלכוהול, ומקווים כי הקמפיין שהוביל ימנע טרגדיות נוספות בעתיד.