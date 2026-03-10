כיכר השבת
בזכות הברכה של שר התורה

שיא מרגש במודיעין עילית: משפחה אחת חבקה את הילד ה-21 שלה

שיא מרגש התרחש בעיר החרדית מודיעין עילית, כאשר משפחה מוכרת בעיר זכתה ללידה נוספת, הפעם של הילד ה-21 במשפחה, כאשר הבן הגדול הוא רק בן 22 | ומה בירך אותם מרן שר התורה זצ"ל לפני 20 שנה? | הסיפור המלא (חרדים)

9תגובות
אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

שיא מרגש התרחש אתמול (שני) בעיר החרדית מודיעין עילית, כאשר משפחה מוכרת בעיר זכתה ללידה נוספת, הפעם של הילד ה-21 במשפחה.

הלידה המרגשת הפכה לנושא שיחה בעיר, כאשר כולם ציינו בהתפעלות כי כל הילדים נולדו בלידות נפרדות ואין במשפחה זוגות תאומים.

לפי המידע שהגיע לידי "כיכר השבת", הבן הבכור במשפחה הוא בן 22 בלבד, כך שמשמעות הדבר היא שבמהלך שני העשורים האחרונים כמעט בכל שנה נערכה בבית המשפחה שמחת ברית או קידוש, כאשר כל הילדים עדיין מתגוררים בבית ההורים.

עוד נודע ל'כיכר השבת' כי מדובר במשפחה מיוחדת ומקסימה, שאהובה על כל השכנים בעיר. אם המשפחה עובדת כמורה באחד ממוסדות החינוך בעוד האבא הוא אברך השוקד על תלמודו.

מכרים של המשפחה סיפרו ל'כיכר השבת' כי לאחר לידת הבן הראשון, נכנסו ההורים למעון קודשו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי זצ"ל, שבירך אותם ואמר: "יוולד לכם הרבה ילדים בריאים", וכך רואים בחוש כיצד הברכה התקיימה.

עם היוודע דבר הלידה, השכנים מיהרו להביע שמחה ולהציע סיוע ועזרה למשפחה הענפה ונרתמו כדי לסייע בכל מה שצריך.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (88%)

לא (12%)

7
אואה
דוד
6
מזל טוב כמה אושר
יוסף חיים נעים
5
השם ירחם
נו נו
4
איך מקלחים בערב אחד 21 ילדים?
אא
נראה לך שההורים מקלחים ילדים בני 7-22? הרב המוחלט של הילדים מתקלחים לבד. חלק מהילדים גרים בפנימיות (כמו ישיבות). אם יש 2 מקלחות, אפשר להספיק די מהר בערב. הבעיה בעיקר זה חשבון המים/חשמל
דוד
זה כמו בבורסה - הכסף שלך מתחיל לעשות את העבודה לבד
בורסה
3
הם אומרים פן אנו אומרים כן ירבו בן פורת יוסף
דוד
2
ברכה שאינה צריכה!!
ברכה שאינה צריכה!!!
1
מזל טוב איזה זכות
mordy

