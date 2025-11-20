שיא גבייה: עד אוקטובר נגבו 430 מיליארד שקל ממסים, אך למרות זאת, המע"מ נותר 18% ומדרגות מס ההכנסה מוקפאות. סך הנטל המצטבר למשק בית: אלפי שקלים בשנה | השכבות החלשות ייפגעו מהקפאת עדכון קצבת הילדים לאינפלציה והשארת נקודות הזיכוי על 242 שקל (כלכלה)
אבא למשפחה ברוכת ילדים, שחיתן את מרבית ילדיו - מתקשה לארח אותם, בגלל הקושי הכלכלי - אבל לא יודע איך להגיד את זה לילדים שלו | איך משפחות עם תשעה ילדים - מסתדרות? האם זוגות צעירים חייבים לחיות על חשבון ההורים? | ומה הפתרונות שמספק המומחה לכלכלת המשפחה | ילדים? זה בשבילכם (משפחה)
משפחה ירושלמית, ברוכת ילדים, מתקשה לשכור דירה לעצמה, וכמובן שאופציית קניית הדירה אינה עומדת על הפרק. בצר להם, נאלצו לפרסם מודעה חריגה בציבור. במודעה, שפורסמה בעיתון 'מבשר ואומר', נכתב: "משפחה מרובת ילדים מחפשת דירה 6-7 חדרים בירושלים בתרומה!" (בכיכר, מעניין)