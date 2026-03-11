כיכר השבת
אחרי 17 ימי מאסר

בשורות טובות: אסירי עולם התורה שוחררו מהכלא הצבאי | הערב: קבלת פנים ענקית בבני ברק

לאחר ימי מאסר בכלא הצבאי בשל סירובם להתייצב בלשכות הגיוס, שוחררו הבוקר הבחורים מנחם מנדל לסיצין ומאור אמיגה • השחרור המוקדם הגיע יממה לאחר שחרורו של הבחור יהודה חיון • ביהדות החרדית נערכים למעמד "קבלת פנים" מפואר שייערך הערב בעיר התורה והחסידות (חרדים)

1תגובות
מעמד קבלת פנים ברחובות בני ברק לאסירי עולם התורה (צילום: יהושע פרוכטר)

בשורות טובות ומשמחות בקרב עולם התורה והישיבות: אסירי עולם התורה, הבחורים החשובים מנחם מנדל לסיצין ומאור אמיגה, יצאו הבוקר (רביעי) משערי הכלא הצבאי וחזרו לבתיהם ולספסל הלימודים, לקול צהלת בני משפחותיהם וחבריהם.

כזכור, השניים נשפטו לתקופת מאסר של 20 יום בגין עמידתם האיתנה על עקרונותיהם. הבחור מנחם מנדל לסיצין מבית שמש נעצר כזכור באופן מעורר סערה על ידי המשטרה האזרחית בעירו והוסגר לרשויות הצבא. הבחור מאור אמיגה נעצר עם התייצבותו בלשכת הגיוס, שם הובהר לו כי נגזרו עליו ימי מאסר בפועל.

השחרור הבוקר הגיע בהפתעה מסוימת, כאשר השלטונות הצבאיים החליטו על שחרורם כשלושה ימים לפני תום תקופת המאסר המקורית. שחרורם מצטרף לשחרורו אמש של אסיר עולם תורה נוסף, הבחור יהודה חיון, שגם הוא זכה לקיצור דומה בתקופת מאסרו.

בבני ברק, והחסידות, ההתרגשות בשיאה. פעילי עולם התורה ומארגני המאבק נגד הגזירות נערכים למעמד קבלת פנים ענקית ומפוארת שתיערך הערב לכבודם של הבחורים, אשר לדברי המארגנים "מסרו את נפשם על קדושת שמו ועל הזכות לעמול בתורה ללא הפרעה".

במעמד צפויים להשתתף רבנים, ראשי ישיבות וקהל המונים שיבואו להוקיר את מי שעמדו בגבורה בתנאי המאסר.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
אויויוי ממש אסירי ציון, איך הם החזיקו כל כך הרבה זמן, בסיביר עם עבודות פרך. גם נתן שרנסקי יהיה בקבלת הפנים ? הוא בודאי היה להם מקור השראה (אם הם בכלל יודעים מי זה)
בינוש

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר