במהלך שידור ב'כאן 11', אמר העיתונאי רועי קייס כי משמרות המהפכה פרסמו הודעה לפיה במטח האחרון שוגרו מטחים לעבר אזורי כינוס אמריקנים בבחריין ובאמירויות - ולעבר...משגרי טילים סודיים בבני ברק.

העיתונאי אמר כי האיראנים לקחו אחריות על ירי לעבר "משגרי טילים נסתרים בבני ברק", הודעה שנועדה ככל הנראה להכשיר ירי לעבר אזורי אוכלוסייה.

דבריו של קייס עוררו גיחוך באולפן, שם לא הכירו "משגרים סודיים" של צה"ל בעיר התורה.

העיתונאים באולפן הודו ש"כנראה יש לנו משגרי תהלים נסתרים בישיבות".

ייתכן, שגם אויבינו מודעים לכך שה"משגרים" האמיתיים אכן נמצאים בבתי הכנסיות ובבתי המדרשות של העיר בני ברק. כך או כך, נראה כי האיראנים אכן מכוונים לעיר בני ברק בפני עצמה, ולא כחלק מירי למרכז כולו.