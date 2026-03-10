כיכר השבת
משעשע | האיראנים טוענים: ישראל מחזיקה במשגרים סודיים בבני ברק

האיראנים מאמינים שישראל מחזיקה במשגרים סודיים בעיר בני ברק, כך לפחות עולה מהודעה שפרסמו משמרות המהפכה בשעות האחרונות אודות המטח ששוגר לעבר המרכז | גם באולפן 'כאן 11' הודו: "כנראה שהכוונה למשגרי התהלים" (חרדים) 

בני ברק ממעוף הציפור (צילום: אלעזר פיינשטיין)

במהלך שידור ב'כאן 11', אמר העיתונאי רועי קייס כי משמרות המהפכה פרסמו הודעה לפיה במטח האחרון שוגרו מטחים לעבר אזורי כינוס אמריקנים בבחריין ובאמירויות - ולעבר...משגרי טילים סודיים ב.

העיתונאי אמר כי האיראנים לקחו אחריות על ירי לעבר "משגרי טילים נסתרים בבני ברק", הודעה שנועדה ככל הנראה להכשיר ירי לעבר אזורי אוכלוסייה.

דבריו של קייס עוררו גיחוך באולפן, שם לא הכירו "משגרים סודיים" של צה"ל בעיר התורה.

העיתונאים באולפן הודו ש"כנראה יש לנו משגרי תהלים נסתרים בישיבות".

ייתכן, שגם אויבינו מודעים לכך שה"משגרים" האמיתיים אכן נמצאים בבתי הכנסיות ובבתי המדרשות של העיר בני ברק. כך או כך, נראה כי האיראנים אכן מכוונים לעיר בני ברק בפני עצמה, ולא כחלק מירי למרכז כולו.

9
ואתם אומרים שהם משטמתים משירות.
‫גבי
משטמטים עם ט'
עברית תקנית בבקשה
8
אכן, בבני ברק נמצא הבסיס הכי חשוב וחזק!!! תורה מגנא ומצלא
מירי
7
בבני ברק ובכל מקום של יהודים: כל ינוקא צעיר מרגע שיודע לדבר יודע ברוח פיו הטהור להדביר אויבים.... בסיוע פרקי משנה, תהילים חסדים וצדקות והעיקר למקור כל הכוחות והיכולת בעולם ד'! שאין עוד מלבדו!!!
שלי
6
אני מבטיח כל משגרי התהלים שלנו בבני ברק ממולאים בכוונות טובות בלבד
בני ברקי
5
האיראנים אולי מתבלבלים אבל אנחנו יודעים: כוחו של עם ישראל הוא בתורה ובתפילה
רון
4
כל משגרי התהלים שלנו מגיעים עם כיסוי קדוש איראנים אל תנסו לגלות סודות
שטרן
3
האיראנים רואים משגרים אנחנו רואים ישיבות מלאות תורה וחסד
עוזיאל
2
מי ידע שתפילה יכולה להיות נשק סודי? אנחנו יודעים מזה דורות
רובין
1
מנהיגי הטרור אולי חושבים שהם מפחידים אנחנו חושבים שהם פשוט צריכים חוג מדיטציה
פנחס

