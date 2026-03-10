כיכר השבת
"ניצחנו בגדול!": באופוזיציה חוגגים את דחיית אישור חוק הגיוס

לאחר שראש הממשלה ושר האוצר הודיעו הערב כי החליטו בהסכמת המפלגות החרדיות לשים כעת את חוק הגיוס בצד ולא לקדמו, באופוזיציה טוענים לקרדיט על אי אישור החוק כעת | גורם חרדי בכיר אמר ל'כיכר השבת': ״נצביע בעד התקציב, לא מפרקים ממשלה בזמן מלחמה. נכשלנו עם חוק הגיוס אבל אנחנו מביאים הישגים חשובים בתקציב המדינה״ (פוליטי)

הפגנה נגד גיוס חרדים (צילום: ד. כהן - פלאש 90 )

אחרי שראש הממשלה ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיעו הערב (שלישי) כי החליטו בהסכמת המפלגות החרדיות לשים כעת את בצד - שלא יקודם כעת, באופוזיציה טוענים לקרדיט על אי אישור חוק הגיוס כעת.

ראש האופוזיציה אמר: "עם תחילת הדיונים על חוק ההשתמטות הבזוי שניסה נתניהו לקדם - הצהרתי שאני מבטיח שהחוק לא יעבור.

יש עתיד הובילה את המאבק בכנסת נגד החוק הבזוי שמטרתו לשחרר עשרות אלפי צעירים בריאים משירות צבאי. במשך חודשים רבים סיכלנו כל אפשרות לקידום החוק בכנסת. הערב הודו נתניהו וסמוטריץ במה שאמרנו כבר מזמן: החוק הבזוי נכשל".

ראש הממשלה לשעבר אמר: ״עם ישראל - 1 ממשלת נתניהו והחרדים - 0. ניצחנו, ניצחנו בגדול. אחרי שנתיים של מאבק נחוש של ארגוני המילואים, של עם ישראל כולו, נגד החוק שאותו הגדרתי "החוק האנטי-ציוני ביותר בתולדות ישראל", ניצחנו. הם הרימו ידיים. היום כולם מבינים שכולם צריכים לשרת ביחד. שירות אחד לעם אחד!״

הדברים באים לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' הצהירו הערב כי בכוונתם להשלים את העברת תקציב המדינה עד סוף החודש הנוכחי.

"בעצה אחת עם ראש הממשלה והשותפים הקואליציוניים, אנחנו שמים בצד את חוק הגיוס שלא יקודם כעת", הכריז סמוטריץ'. "אנחנו שמים בצד גם רפורמות שאין עליהן הסכמה רחבה. מלחמה היא זמן לאחריות לאומית, והתקציב יתמקד בתוספות הנדרשות לביטחון ולניצחון במלחמה".

במקביל, גורם חרדי בכיר אמר ל'כיכר השבת': ״נצביע בעד התקציב, לא מפרקים ממשלה בזמן מלחמה. נכשלנו עם חוק הגיוס אבל אנחנו מביאים הישגים חשובים בתקציב המדינה״.

2
זה היה כזה ברור שהם לא יעבירו חוק גיוס, הם מחכים תמיד לרגע האחרון, ואז מוצאים תירוץ למה לא להעביר.
משה
1
ההישג היחיד של הח"כים החרדיים זה שהם לא מעבירים את חוק השמד הנורא
me

