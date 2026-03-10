כיכר השבת
"בימים הקרובים"

מתקרבים לקריסת המשטר? הפנייה הדרמטית של ראש הממשלה לאיראנים

בזמן שמטוסי חיל האוויר הישראלי לצד זה האמריקני תוקפים במרץ ברחבי איראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה הערב באנגלית לעם האיראני ואמר: "האייתוללות ועוזריהם בורחים. בימים הקרובים ניצור עבורכם את התנאים להגיע ליעדכם" | הפנייה המלאה (שאגת הארי)

1תגובות
רה"מ נתניהו (צילום: לע"מ)

ראש הממשלה פנה הערב (שלישי) לאזרחי והבטיח להם כי ישראל וארצות הברית נחושות במיטוט משטר הרשע האיראני. נתניהו פנה לאיראנים וכתב שיהיו מוכנים לקחת את השלטון לידיהם: "חלומותיכם יהפכו למציאות. כאשר יגיע הזמן הנכון, והוא מתקרב במהירות, נעביר לכם את הלפיד. היו מוכנים לנצל את הרגע".

"אנו מנהלים מלחמה היסטורית למען החירות", כתב ראש הממשלה. "זו הזדמנות של פעם בחיים עבורכם להסיר את משטר האייתוללות ולהשיג את חירותכם. יחד עם ארצות הברית, אנו מכים בעריצי טהרן חזק יותר מאי פעם".

לדבריו, "האייתוללה איננו עוד, ואני יודע שאינכם רוצים שיוחלף בעריץ אחר. לכן עליכם לפעול. אנו יוצרים עבורכם את התנאים לעשות זאת. פגענו באינספור מטרות של המשטר. חיסלנו אלפי בריונים של משמרות המהפכה ומאות משגרי הטילים שלהם".

View post on X

"אנו מתמקדים במטרות המשטר ועושים כל שביכולתנו שלא לפגוע בעם האיראני", הדגיש נתניהו. "אנו בני בריתכם. בני הברית הטובים ביותר שלכם. אנו מכבדים לחלוטין את ריבונותכם, תרבותכם ומורשתכם. ביקשתם עזרה והעזרה הגיעה. נמשיך להכות בעוצמה גוברת בעריצים שהטילו עליכם אימה במשך עשרות שנים. האייתוללות ואנשיהם נמלטים – אך לפחדנים הללו אין היכן להסתתר.

לסיום כתב, "בימים הקרובים ניצור את התנאים שיאפשרו לכם לאחוז בגורלכם. חלומותיכם יהפכו למציאות. כאשר יגיע הזמן הנכון, והוא מתקרב במהירות, נעביר לכם את הלפיד. היו מוכנים לנצל את הרגע".

תוכן שאסור לפספס:

1
חחחה אהבתי את הלפיד
רעיון לא רע

