"אנחנו מראים לעולם מה זה"

בשיא המלחמה ובזמן אזעקות: נתניהו קפץ לטיול בנמל אשדוד | צפו

ראש הממשלה נתניהו סייר היום בנמל אשדוד, כאשר רק שעה קודם נשמעו אזעקות בעיר | ראש הממשלה התייחס לתקציב המדינה ואמר כי "אנחנו מראים לעולם מה זה עם לוחם" | צפו בדברי נתניהו (חדשות) 

5תגובות
נתניהו באשדוד
נתניהו באשדוד| צילום: צילום: איתי בית און - לע"מ
נתניהו באשדוד (צילום: איתי בית און - לע"מ)

ברקע אזעקות בלתי פוסקות אחר הצהריים ברוב רחבי הארץ, ראש הממשלה ביקר היום (שלישי) יחד עם שרת התחבורה מירי רגב בנמל אשדוד, וקיים סיור מקצועי והערכת מצב על רציפות הסחר הימי של מדינת ישראל בעיצומו של מבצע ״שאגת הארי״.

במהלך הביקור עמדו מקרוב על פעילות הנמל, על פריקת הסחורות והאספקה למשק הישראלי ועל יתרות המלאי הקיימות שמבטיחות יציבות למשק.

ראש הממשלה בנימין נתניהו:

״אני פה בנמל אשדוד. הנמלים עובדים, השמיים עובדים, הכלכלה עובדת “פול טור” בכוח אדיר. אנחנו הולכים להעביר תקציב, על כך החלטנו היום, תקציב ביטחוני. הממשלה חזקה ויציבה, אבל הרבה יותר חשוב - המדינה חזקה ויציבה. מדינת ישראל מראה לעולם מה זה עם לוחם, מה זה מדינה לוחמת ומה זה כלכלה סופר איתנה״.

שרת התחבורה מירי רגב אמרה:

״מדינה במלחמה, שהמסחר שלה פתוח, שהכלכלה מתחזקת, שהמטבע מתחזק, שהסחר הימי עובד מלא, וגם השמיים עובדים - זה פשוט נס מכל הבחינות״..

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (80%)

לא (20%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
ראש הממשלה נתניהו מראה מנהיגות אמיתית גם בזמן אזעקות הוא מגיע לנמל ובודק שהמשק והסחר שלנו ממשיכים לעבוד
רומי
4
נתניהו לראות אותך בשטח בזמן אזעקות נותן לנו תחושת ביטחון אמיתית אתה לא מסתתר מאחורי משרדים או דיבורים אתה מגיע לנמל בודק שהמשק פועל והסחורות מגיעות לעם תודה על ההובלה והמסירות אנחנו עומדים מאחוריך בכל רגע
אברהם
3
נתניהו, בזמן מלחמה ואזעקות בלתי פוסקות אתה מראה מה זה ראש ממשלה אמיתי הנחישות שלך לנוע בשטח לבדוק את הנמל ולהבטיח את המשק והכלכלה מחזקת את העם ומראה שהמדינה בידיים חזקות ובטוחות כל תושבי הארץ מרגישים תחושת ביטחון בזכות ההובלה שלך
טל
2
ראש ממשלה עם נשמה ואומץ בזמן אזעקות אתה שם את העם והמדינה מעל הכל ברכה והערכה עצומה
שמואל
1
מה עם נמל אילת
משקיע בנמל

