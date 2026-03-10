בשיא המלחמה ובזמן אזעקות: נתניהו קפץ לטיול בנמל אשדוד | צפו

ברקע אזעקות בלתי פוסקות אחר הצהריים ברוב רחבי הארץ, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום (שלישי) יחד עם שרת התחבורה מירי רגב בנמל אשדוד, וקיים סיור מקצועי והערכת מצב על רציפות הסחר הימי של מדינת ישראל בעיצומו של מבצע ״שאגת הארי״.

במהלך הביקור עמדו מקרוב על פעילות הנמל, על פריקת הסחורות והאספקה למשק הישראלי ועל יתרות המלאי הקיימות שמבטיחות יציבות למשק.

ראש הממשלה בנימין נתניהו:

״אני פה בנמל אשדוד. הנמלים עובדים, השמיים עובדים, הכלכלה עובדת “פול טור” בכוח אדיר. אנחנו הולכים להעביר תקציב, על כך החלטנו היום, תקציב ביטחוני. הממשלה חזקה ויציבה, אבל הרבה יותר חשוב - המדינה חזקה ויציבה. מדינת ישראל מראה לעולם מה זה עם לוחם, מה זה מדינה לוחמת ומה זה כלכלה סופר איתנה״.

שרת התחבורה מירי רגב אמרה:

״מדינה במלחמה, שהמסחר שלה פתוח, שהכלכלה מתחזקת, שהמטבע מתחזק, שהסחר הימי עובד מלא, וגם השמיים עובדים - זה פשוט נס מכל הבחינות״..