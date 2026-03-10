על אף הרחש-בחש בתקשורת בישראל, בדרג המדיני לא מתרשמים לפי שעה, שארה"ב קרובה ללחוץ על דרישת הבלם, והפירוש שנותנים לאמירות של טראמפ על סיומה המתקרב של המלחמה הוא שמדובר בטקטיקה להתמודד עם מחירי הנפט המשתוללים.

לפי הדיווח הערב (שלישי) בחדשות 12, בכיר ישראלי אמר כי "אנחנו צריכים לשאוף לזה שיהיה לנו כמה שיותר זמן אבל לפעול כאילו יש לנו מעט זמן". יחד עם זאת, גם בצבא וגם בדרג המדיני כן נערכים לאפשרות כזו - שטראמפ ירצה לסיים את המלחמה בקרוב, ושזה יכול לקרות גם בהפתעה יחסית. ולכן, בצה"ל ובדרג המדיני מתייחסים לתוכניות באיראן ככאלו שיש להן פג תוקף.

משום כך בימים הקרובים מתכוונים לעלות עוד שלב בתקיפות, ולפגוע במטרות משטר ככל האפשר. בנוסף, בתחום הטילים, היעד שהציבו בישראל הוא חיסול רוב המשגרים שבידי איראן כדי לאפשר חזרה לשגרה.

בנוסף, בכאן חדשות דווח כי על פי בכירים בישראל, ישנו ערפל מובהק בנוגע למשך המתקפה באיראן - שכן קשה לפענח את רצונות נשיא ארצות הברית טראמפ. עם זאת, כבר כעת ברור כי הממשל האמריקני התחיל להוציא תדרוכים לתקשורת לפיהם השיג את מרבית מטרותיו - למעט הפגיעה באתרי הגרעין, שצפויה בקרוב.

איראן מיקשה את מצרי הורמוז? טראמפ והבית הלבן פותחים את הגהנום יוסי נכטיגל | 21:47

על פי שר המלחמה האמריקני, התקיפה האמריקנית העוצמתית ביותר תהיה ב-24 השעות הקרובות. לכך הוסיף גורם ישראלי כי כל יום שבו ישראל ממשיכה לתקוף באיראן, מאפשר להעמיק את הפגיעה ביכולת הצבאית של איראן.

במקביל, דוברת הבית הלבן אמרה הערב כי "הפעולה באיראן תסתיים כשהנשיא יחליט כשהמטרות הושגו וכשאיראן תהיה במצב כל כניעה ללא תנאי -כלומר - לא תוכל יותר לאיים על האזור ועל ארה"ב".