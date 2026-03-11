סיר קוגל אטריות ( צילום: ארכיון )

מזה שנים רבות שבוועד הכשרות של בד"צ 'העדה החרדית' מתמודדים עם אתגר כשרותי מורכב: סירי האלומיניום המפורסמים המשמשים להכנת ה'לאקשן קוגל' (קוגל אטריות) לקידושים ושמחות. כעת, עם התקרב חג הפסח ותקופת השמחות של חודש סיון, מופץ המכתב ליצרנים שוב כרענון דחוף, במטרה להזכיר כי זמן השימוש בסירים הישנים הולך ומסתיים.

הבעיה בסירי הקוגל ידועה לכל עוסק בתחום: הסירים נשלחים לבתי כנסת ולאולמות, ושם הם נותרים פעמים רבות ללא השגחה עד לאיסופם בחזרה. החשש הכשרותי המרכזי הוא שבפרק זמן זה נעשה בהם שימוש במטבחים שאינם תחת פיקוח, מה שעלול להטריף את הכלים וליצור מכשול חמור בעת הגעתם חזרה ליצרן. לאחר ניסיונות רבים למצוא פתרון, הודיעו בוועד הכשרות על פריצת דרך. אחד שמפעיל מטבח מיוחד להכנת הקוגלים, התגייס למערכה ופיתח סיר חד פעמי ייעודי, המסוגל לעמוד בטמפרטורות גבוהות ולהבטיח שהחום יגיע גם לחלקו העליון של הקוגל – אתגר טכני שמנע עד היום את המעבר לכלים חד פעמיים.

סירי הקוגלים החדשים

במכתב הרשמי שיצא ליצרנים כבר בחודש כסלו, ומופץ כעת שוב כהערכות לקראת הקיץ, קבעו הרבנים לוחות זמנים ברורים.

ניתן להמשיך להשתמש במלאי הסירים הרב-פעמיים הקיים בדיעבד בלבד, תחת פיקוח הדוק הכולל איסוף מהיר ובדיקה קפדנית של הסיר עם חזרתו.

החל מחג השבועות תשפ"ו הבעל"ט, יחול איסור גורף על שיווק קוגלים בסירים רב-פעמיים. החל ממועד זה, כל הייצור יחויב להתבצע בסירים החד-פעמיים בלבד.

מכתב הבד"ץ ( צילום: באדיבות המצלם )

בוועד הכשרות מדגישים כי ההוראה גורפת וכוללת את כל סוגי האירועים – החל מקידוש בבית כנסת או אולם שמחות, ועד למשלוחים למקומות ציבוריים ובתים פרטיים. המחיר שנקבע לסיר החדש עומד על 10.5 ש"ח, מתוך תקווה כי עם התרחבות השימוש המחיר יוזל בעתיד.

יצרני הקוגלים מברכים על המהלך, שכן מעבר לפתרון הכשרותי, הוא חוסך את הלוגיסטיקה המורכבת של איסוף הסירים, שטיפתם והעסקת כוח אדם לשינוע חזרה למפעל.

בוועד הכשרות מסכמים כי מדובר בתיקון גדול למען טהרת המטבח היהודי, ומצפים מכלל הציבור והיצרנים להיערך לשינוי כבר בימי חג הפסח, כדי להגיע לחג השבועות כשכל המערכת עובדת לפי התקנות החדשות והמהודרות.